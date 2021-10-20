«Дождь» исключили из списка СМИ, получающих иностранное финансирование

Роскомнадзор не включил телеканал «Дождь» (признан властями РФ иноагентом) список СМИ, которые получали иностранное финансирование в III квартале 2021 года. Из перечня также исчезло ООО «Сноб Медиа» — издатель Snob. Реестр опубликован на сайте регулятора.

При этом в список добавили ООО «Версия» — издателя газеты «Версия», а также издательский дом «Камертон» (журналы «Проблемы региональной экологии» и «Экология урбанизированных территорий»).

Кроме того, в реестре остаются постоянно присутствующие в нём СМИ, среди которых «Ведомости», «Коммерсант», «Интерфакс», ТАСС, RT, Матч ТВ, «Новая газета», 7×7 и телеканал СТС.

20 августа Минюст включил телеканал «Дождь» в реестр иностранных агентов. Основанием для этого стало ежеквартальное получение телеканалом финансирования от Еврокомиссии за освещение отношений между Россией и Евросоюзом. Об этом финансировании канал отчитывался властям, оно и было основанием для внесения «Дождя» Роскомнадзором в список СМИ, получающих иностранное финансирование.

За 2021 год иноагентами среди СМИ, помимо «Дождя», были признаны «Медуза», «Первое антикоррупционное СМИ», VTimes (сейчас закрыто), The Insider, «Важные истории», «Медиазона», Bellingcat, MNews, «Кавказский узел», «Робалт» и Republic, а также десятки журналистов.

Ранее российские СМИ обратились к властям с требованием перестать включать СМИ и журналистов в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций, отменить соответствующие законы, начать расследовать инциденты с избиениями, прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов, а также соблюдать законодательство.