«Коронавирусные надбавки» медикам продлили на июль и август

https://static.news.ru/photo/1c5e8ca2-b366-11ea-8cb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Путин пообещал оставить все надбавки для медиков, борющихся с коронавирусом, в июле и августе. Заявление прозвучало на встрече с врачами в преддверии Дня медработника.

Президент напомнил, что выплаты медработникам освобождены от налогов. Глава государства предложил учесть их в при расчёте отпускных независимо от того, когда медработник пойдёт в отпуск.

Путин отметил заслугу врачей в том, что в России ситуация с коронавирусом не вызывает опасений. Растёт количество выздоровевших пациентов, сообщает Пятый канал.

Кроме стимулирующих выплат президент учредил и специальные награды для медработников: орден Николая Пирогова и медаль Луки Крымского. Они будут вручаться медикам и волонтёрам за заслуги в борьбе с эпидемиями и спасение пациентов.

Владимир Путин поговорил с врачами из разных регионов страны в режиме видеоконференции. Он в очередной раз отметил героическую работу всех без исключения специалистов. Президент отметил, что их служение навсегда войдёт в историю медицины, историю страны, как и служба врачей в годы войны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на стимулирующие выплаты медикам, которые занимаются лечением заразившихся COVID-19 пациентов, будет выделено свыше 1 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.