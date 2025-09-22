«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 12:30

Домашняя сгущёнка из 3 ингредиентов: идеально для блинчиков, оладий и сырников

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашняя сгущёнка из 3 ингредиентов: идеально для блинчиков, оладий и сырников. Настоящее волшебство на вашей кухне! Всего три простых ингредиента, немного времени — и вы получите идеальную густую сгущёнку без консервантов, точно как в детстве. Идеально для выпечки, десертов или просто к чаю.

Ингредиенты

  • Молоко (от 3,2%) — 200 мл
  • Сахарная пудра — 200 г
  • Масло сливочное — 20 г

Приготовление

  1. В кастрюле с высокими бортиками смешайте все ингредиенты. На медленном огне доведите до кипения, постоянно помешивая. После закипания увеличьте огонь и варите ровно 10 минут (масса будет сильно пузыриться — это нормально!). Снимите с огня — смесь будет жидкой.
  2. Полностью остудите при комнатной температуре, перелейте в банку и уберите в холодильник на 3–4 часа. Сгущёнка загустеет и станет однородной. Совет: добавьте щепотку ванилина или 1 ч. л. какао для ванильного или шоколадного варианта! Идеально для блинчиков, фруктов и как крем для десертов!

Ранее мы готовили банановые оладьи на миндальном молоке. Жарим без тонны масла.

молоко
сгущенка
масло
сахар
простой рецепт
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве во вторник, 23 сентября: ждать ли похолодание и дожди
В Кремле оценили приход к власти участников СВО
Польша поставила союзникам неожиданный ультиматум по беспилотникам
Королевская семья Британии: новости, Меган просит Миддлтон «исчезнуть»
Синоптик предупредил москвичей о ночных заморозках
Тарханов назвал причину поражения «Краснодара» в матче с «Зенитом»
«Чистая политика»: Валуев высказался о возможной «отмене» Израиля в футболе
В Генштабе раскрыли особенность осеннего призыва в 2025 году
Цифровой след поставки: от накладной к блокчейну
Прокуратура потребовала взыскать с экс-мэра Плеса более 1 млрд рублей
Пескову задали вопрос об атаке на Крым, где погибли трое
Песков оценил текущую ситуацию в Палестине
В Кремле анонсировали важное заявление Путина во время заседания Совбеза РФ
Тигр растерзал звездного дрессировщика в США
Песков раскрыл, важно ли Путину «Интервидение»
«Сделали на скоростях»: продюсер назвал главную проблему «Интервидения»
ВСУ лишились более 1,5 тысячи бойцов за одни сутки
Россиянам раскрыли, зачем делать обязательным ЕГЭ по истории
В Курганской области запретили ставить оградки на местном кладбище
Российские военные нанесли мощный удар по инфраструктуре ВСУ
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.