Домашняя сгущёнка из 3 ингредиентов: идеально для блинчиков, оладий и сырников. Настоящее волшебство на вашей кухне! Всего три простых ингредиента, немного времени — и вы получите идеальную густую сгущёнку без консервантов, точно как в детстве. Идеально для выпечки, десертов или просто к чаю.

Ингредиенты

Молоко (от 3,2%) — 200 мл

Сахарная пудра — 200 г

Масло сливочное — 20 г

Приготовление

В кастрюле с высокими бортиками смешайте все ингредиенты. На медленном огне доведите до кипения, постоянно помешивая. После закипания увеличьте огонь и варите ровно 10 минут (масса будет сильно пузыриться — это нормально!). Снимите с огня — смесь будет жидкой. Полностью остудите при комнатной температуре, перелейте в банку и уберите в холодильник на 3–4 часа. Сгущёнка загустеет и станет однородной. Совет: добавьте щепотку ванилина или 1 ч. л. какао для ванильного или шоколадного варианта! Идеально для блинчиков, фруктов и как крем для десертов!

