Домашняя пицца — не верьте, что сложно! Легко и вкусно за час

Домашняя пицца в духовке — простой рецепт без заморочек и лишних усилий. Тесто получается мягким и воздушным, а начинка — сочной и ароматной. Используйте любые продукты из холодильника, чтобы создать идеальный вкус. Пицца большая, на всю семью, и нравится даже самым придирчивым.
Ингредиенты на 8 порций
- Мука — 500 г
- Дрожжи (быстродействующие) — 11 г
- Вода — 300 г
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Кетчуп — 2 ст. л.
- Салями — 150 г
- Полутвердый сыр — 300 г
- Помидоры — 200 г
- Зелень — по вкусу
Как приготовить домашнюю пиццу в духовке
1. Подготовьте тесто
Просейте муку в большую миску. Сделайте углубление, добавьте соль, сахар, воду, оливковое масло и сверху — дрожжи. Быстродействующие дрожжи не требуют предварительного замачивания. Замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте и оставьте в тепле на 1 час, чтобы подошло и увеличилось в объеме.
2. Приготовьте начинку
Помидоры помойте и нарежьте кружочками. Салями нарежьте тонко, чтобы она хорошо пропеклась. Сыр натрите на крупной терке или нарежьте кусочками — можно взять смесь сыров для насыщенного вкуса.
3. Формируем пиццу
Разогрейте духовку до 190°C. Застелите форму пергаментом. Выложите тесто и распределите его руками или скалкой по форме (36 см в диаметре). Смажьте кетчупом, выложите помидоры и салями, сверху посыпьте сыром.
4. Выпекайте
Поставьте пиццу в разогретую духовку и выпекайте 25–30 минут до золотистой корочки.
5. Подача
Готовую пиццу подавайте горячей, можно украсить свежей зеленью. Даже остывшая пицца сохраняет мягкость и вкус, что делает ее отличным вариантом для перекуса или семейного ужина.
Знаете, как превратить обычные окорочка в праздничное блюдо без лишних хлопот? Секрет прост — нужно просто «укутать» курочку в лаваш! Это блюдо выглядит так аппетитно, что кажется, будто вы провели на кухне целый день.