Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 22:34

Домашняя пицца — не верьте, что сложно! Легко и вкусно за час

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашняя пицца в духовке — простой рецепт без заморочек и лишних усилий. Тесто получается мягким и воздушным, а начинка — сочной и ароматной. Используйте любые продукты из холодильника, чтобы создать идеальный вкус. Пицца большая, на всю семью, и нравится даже самым придирчивым.

Ингредиенты на 8 порций

  • Мука — 500 г
  • Дрожжи (быстродействующие) — 11 г
  • Вода — 300 г
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Кетчуп — 2 ст. л.
  • Салями — 150 г
  • Полутвердый сыр — 300 г
  • Помидоры — 200 г
  • Зелень — по вкусу

Как приготовить домашнюю пиццу в духовке

1. Подготовьте тесто

Просейте муку в большую миску. Сделайте углубление, добавьте соль, сахар, воду, оливковое масло и сверху — дрожжи. Быстродействующие дрожжи не требуют предварительного замачивания. Замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте и оставьте в тепле на 1 час, чтобы подошло и увеличилось в объеме.

2. Приготовьте начинку

Помидоры помойте и нарежьте кружочками. Салями нарежьте тонко, чтобы она хорошо пропеклась. Сыр натрите на крупной терке или нарежьте кусочками — можно взять смесь сыров для насыщенного вкуса.

3. Формируем пиццу

Разогрейте духовку до 190°C. Застелите форму пергаментом. Выложите тесто и распределите его руками или скалкой по форме (36 см в диаметре). Смажьте кетчупом, выложите помидоры и салями, сверху посыпьте сыром.

4. Выпекайте

Поставьте пиццу в разогретую духовку и выпекайте 25–30 минут до золотистой корочки.

5. Подача

Готовую пиццу подавайте горячей, можно украсить свежей зеленью. Даже остывшая пицца сохраняет мягкость и вкус, что делает ее отличным вариантом для перекуса или семейного ужина.

Знаете, как превратить обычные окорочка в праздничное блюдо без лишних хлопот? Секрет прост — нужно просто «укутать» курочку в лаваш! Это блюдо выглядит так аппетитно, что кажется, будто вы провели на кухне целый день.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинец поджег иномарку сотрудника ТЦК
Пашинян идет по стопам Зеленского: почему в Армении «отменяют» церковь
В работе Starlink произошел масштабный сбой по всему миру
В РФ хотят запретить ПВЗ в жилых домах. Реакция WB и Ozon, чем обернется
Компас в небе: как найти Полярную звезду по Большой Медведице
Starlink вышел из строя по всей линии фронта ВСУ
Гладков рассказал о состоянии пострадавшей при атаке ВСУ под Белгородом
Подруга погибшей от дрона ВСУ в Сочи рассказала о смерти
Перетираю малину с сахаром — храню до весны
«Мы тебя найдем»: матери избитой в Дубае модели начали угрожать
Один из руководителей ТАСС покинул свой пост
Еще двух полицейских арестовали по делу журналистов Telegram-канала Baza
США призвали Россию и Украину к продолжению переговоров
Лукашенко заявил о подготовке к войне
В Москве подожгли квартиру с детьми
Раскрыта причина смерти рестлера Халка Хогана
Стало известно решение суда в отношении блогера Лерчек
Бузову с округлившимся животом сняли на видео
Молодежь в России резко поверила в бога за последние четыре года
Обжариваю лисички с луком — аромат на всю кухню
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.