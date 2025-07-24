Домашняя пицца — не верьте, что сложно! Легко и вкусно за час

Домашняя пицца — не верьте, что сложно! Легко и вкусно за час

Домашняя пицца в духовке — простой рецепт без заморочек и лишних усилий. Тесто получается мягким и воздушным, а начинка — сочной и ароматной. Используйте любые продукты из холодильника, чтобы создать идеальный вкус. Пицца большая, на всю семью, и нравится даже самым придирчивым.

Ингредиенты на 8 порций

Мука — 500 г

Дрожжи (быстродействующие) — 11 г

Вода — 300 г

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 1 ст. л.

Кетчуп — 2 ст. л.

Салями — 150 г

Полутвердый сыр — 300 г

Помидоры — 200 г

Зелень — по вкусу

Как приготовить домашнюю пиццу в духовке

1. Подготовьте тесто

Просейте муку в большую миску. Сделайте углубление, добавьте соль, сахар, воду, оливковое масло и сверху — дрожжи. Быстродействующие дрожжи не требуют предварительного замачивания. Замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте и оставьте в тепле на 1 час, чтобы подошло и увеличилось в объеме.

2. Приготовьте начинку

Помидоры помойте и нарежьте кружочками. Салями нарежьте тонко, чтобы она хорошо пропеклась. Сыр натрите на крупной терке или нарежьте кусочками — можно взять смесь сыров для насыщенного вкуса.

3. Формируем пиццу

Разогрейте духовку до 190°C. Застелите форму пергаментом. Выложите тесто и распределите его руками или скалкой по форме (36 см в диаметре). Смажьте кетчупом, выложите помидоры и салями, сверху посыпьте сыром.

4. Выпекайте

Поставьте пиццу в разогретую духовку и выпекайте 25–30 минут до золотистой корочки.

5. Подача

Готовую пиццу подавайте горячей, можно украсить свежей зеленью. Даже остывшая пицца сохраняет мягкость и вкус, что делает ее отличным вариантом для перекуса или семейного ужина.

Знаете, как превратить обычные окорочка в праздничное блюдо без лишних хлопот? Секрет прост — нужно просто «укутать» курочку в лаваш! Это блюдо выглядит так аппетитно, что кажется, будто вы провели на кухне целый день.