Домашний плавленый сыр из творога! В тысячу раз вкуснее магазинного

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашний плавленый сыр из творога! В тысячу раз вкуснее магазинного! Кто бы мог подумать, что любимый плавленый сыр можно легко приготовить дома из простых ингредиентов? Всего несколько минут — и у вас получится нежная, тающая во рту текстура, но без лишних добавок. Попробуйте — это того стоит!

Ингредиенты

  • Творог 9% — 500 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сливочное масло — 100 г
  • Соль — 1 ч. л.
  • Лимонная кислота — 1/3 ч. л.
  • Сода — 1 ч. л.

Приготовление

  1. В кастрюлю с толстым дном выложите творог, яйца, растопленное масло, соль, лимонную кислоту и соду, затем взбейте блендером до однородности. Поставьте на медленный огонь или водяную баню и, постоянно помешивая, варите 7 минут после закипания — масса станет гладкой и тягучей.
  2. Снова взбейте блендером, чтобы не было комочков, остудите и добавьте любимые наполнители: ветчину, грибы или зелень. Готовый сыр храните в холодильнике.

Ранее мы рассказывали, как выбрать качественный сыр. Жмем, нюхаем, читаем — гид от экспертов.

Ольга Шмырева
