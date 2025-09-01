Домашний плавленый сыр из творога! В тысячу раз вкуснее магазинного! Кто бы мог подумать, что любимый плавленый сыр можно легко приготовить дома из простых ингредиентов? Всего несколько минут — и у вас получится нежная, тающая во рту текстура, но без лишних добавок. Попробуйте — это того стоит!

Ингредиенты

Творог 9% — 500 г

Яйца — 2 шт.

Сливочное масло — 100 г

Соль — 1 ч. л.

Лимонная кислота — 1/3 ч. л.

Сода — 1 ч. л.

Приготовление

В кастрюлю с толстым дном выложите творог, яйца, растопленное масло, соль, лимонную кислоту и соду, затем взбейте блендером до однородности. Поставьте на медленный огонь или водяную баню и, постоянно помешивая, варите 7 минут после закипания — масса станет гладкой и тягучей. Снова взбейте блендером, чтобы не было комочков, остудите и добавьте любимые наполнители: ветчину, грибы или зелень. Готовый сыр храните в холодильнике.

