Долой сметанник! Рулет «Пчелка» с медом, грецкими орехами и сметанным кремом — влажный, душистый и очень домашний. Это гениально просто и невероятно вкусно: нежный десерт, наполненный ароматом лета и пасеки, который станет звездой любого чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: невероятно мягкий, влажный медовый бисквит с хрустящими кусочками грецких орехов, свернутый в рулет с прохладным, тающим сметанным кремом.

Для приготовления вам понадобится: для бисквита: 4 яйца, 120 г сахара, 100 г меда, 140 г муки, 1 ч. л. соды, 100 г измельченных грецких орехов. Для крема: 400 г сметаны (20–25%), 100 г сахарной пудры, ванилин. Яйца взбейте с сахаром до пышности. Аккуратно вмешайте жидкий мед, просеянную муку с содой и орехи. Тесто вылейте на противень, застеленный пергаментом, и разровняйте. Выпекайте 10–12 минут при 180 °C до легкого румянца. Горячий корж сразу снимите с бумаги и сверните в рулет вместе с чистым полотенцем, дайте полностью остыть. Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой и ванилином до загустения. Аккуратно разверните остывший рулет, равномерно распределите крем и сверните снова. Уберите в холодильник на пару часов для пропитки. Перед подачей посыпьте молотыми орехами.

