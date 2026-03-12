Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 09:33

Долго искал идеальный шоколадный кекс и наконец нашел. Масло, какао, вишня — все, что надо для счастья. Трещинки сверху — моя слабость

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Представьте воскресное утро, за окном моросит дождь, а на столе — чашка свежего кофе и ломтик этого шоколадного кекса с вишней. Теплый, ароматный, он тает во рту, а вишневые нотки бодрят не хуже кофеина. Идеальный старт выходного дня, честное слово. А готовить его проще простого.

Что понадобится для кекса

Беру 150 г муки, 3 яйца, 150 г сахара, 10 г ванильного сахара, 10 г разрыхлителя, 4 столовые ложки какао-порошка, 150-170 г сливочного масла и 150 г вишни (свежей, замороженной или консервированной).

Как я его готовлю

Духовку разогреваю до 180°C. Форму для кекса (примерно 20-22 см) смазываю маслом или застилаю пергаментом. Сливочное масло растапливаю и слегка остужаю. В миске взбиваю яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы. Вливаю растопленное масло, перемешиваю. Муку смешиваю с разрыхлителем и какао, просеиваю в яично-масляную смесь. Аккуратно перемешиваю лопаткой до однородности. Вишню (если замороженная, предварительно размораживаю и сливаю сок) обваливаю в небольшом количестве муки, чтобы она не осела на дно, и вмешиваю в тесто. Переливаю тесто в форму, разравниваю. Выпекаю 40-50 минут до сухой зубочистки. Готовый кекс выглядит так: сверху красивые трещинки, внутри влажный и ароматный. Даю полностью остыть в форме, затем вынимаю. Подаю, посыпав сахарной пудрой или полив растопленным шоколадом.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Полезная льняная каша за 5 минут без варки: простой завтрак, который зарядит энергией
Общество
Полезная льняная каша за 5 минут без варки: простой завтрак, который зарядит энергией
Омлет «Торнадо»: любимое блюдо из яиц — кроме соли и капли молока, больше ничего не понадобится
Общество
Омлет «Торнадо»: любимое блюдо из яиц — кроме соли и капли молока, больше ничего не понадобится
Забудьте про дорогие спортбатончики! Эти домашние из семян и масла обходятся в копейки, а пользы — вагон. Готовлю каждую неделю
Общество
Забудьте про дорогие спортбатончики! Эти домашние из семян и масла обходятся в копейки, а пользы — вагон. Готовлю каждую неделю
Инженер развеял популярный миф о микроволновке
Общество
Инженер развеял популярный миф о микроволновке
Доктор Мясников раскрыл неожиданный способ сделать картофель полезнее
Здоровье/красота
Доктор Мясников раскрыл неожиданный способ сделать картофель полезнее
еда
рецепты
десерты
шоколад
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Миллионер заявил о зарплате в 11 тыс. рублей, чтобы не платить алименты
Россиян предупредили, чем грозит человечеству отказ писать от руки
Диетолог рассказала о пользе ананаса
В Иране раскрыли новые детали смертельной атаки на школу в Минабе
Рогов раскрыл россиянам главные тренды осени и зимы 2026-2027 годов
Политолог ответил, чем могут обернуться для Трампа выборы в конгресс
Дюны в пустыне Сахара внезапно сменили цвет
В России выразили беспокойство о ходе переговоров по Украине
Марочко сообщил о продвижении ВС РФ в ДНР
На Западе раскрыли, почему Киев скоро останется без боеприпасов
Пожар на рыбном рынке в Дели уничтожил сотни лачуг
Выход из тюрьмы обернулся для серийного убийцы неожиданной славой
Американцы начали скупать советские подстаканники и шапки-ушанки
В Минцифры рассказали, где можно будет пожаловаться на коллекторов
В России начали исследование препарата против рака мочевого пузыря
Россиянин по заданию Киева планировал взорвать машину военного
СК возбудил дело после гибели четырех человек под колесами поезда
Врач опроверг популярный миф об ультрапастеризованном молоке
Один из пострадавших при теракте в «Крокусе» свел счеты с жизнью
США могут привлечь молодежь и заключенных к наземной операции в Иране
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.