Долго искал идеальный шоколадный кекс и наконец нашел. Масло, какао, вишня — все, что надо для счастья. Трещинки сверху — моя слабость

Долго искал идеальный шоколадный кекс и наконец нашел. Масло, какао, вишня — все, что надо для счастья. Трещинки сверху — моя слабость

Представьте воскресное утро, за окном моросит дождь, а на столе — чашка свежего кофе и ломтик этого шоколадного кекса с вишней. Теплый, ароматный, он тает во рту, а вишневые нотки бодрят не хуже кофеина. Идеальный старт выходного дня, честное слово. А готовить его проще простого.

Что понадобится для кекса

Беру 150 г муки, 3 яйца, 150 г сахара, 10 г ванильного сахара, 10 г разрыхлителя, 4 столовые ложки какао-порошка, 150-170 г сливочного масла и 150 г вишни (свежей, замороженной или консервированной).

Как я его готовлю

Духовку разогреваю до 180°C. Форму для кекса (примерно 20-22 см) смазываю маслом или застилаю пергаментом. Сливочное масло растапливаю и слегка остужаю. В миске взбиваю яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы. Вливаю растопленное масло, перемешиваю. Муку смешиваю с разрыхлителем и какао, просеиваю в яично-масляную смесь. Аккуратно перемешиваю лопаткой до однородности. Вишню (если замороженная, предварительно размораживаю и сливаю сок) обваливаю в небольшом количестве муки, чтобы она не осела на дно, и вмешиваю в тесто. Переливаю тесто в форму, разравниваю. Выпекаю 40-50 минут до сухой зубочистки. Готовый кекс выглядит так: сверху красивые трещинки, внутри влажный и ароматный. Даю полностью остыть в форме, затем вынимаю. Подаю, посыпав сахарной пудрой или полив растопленным шоколадом.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.