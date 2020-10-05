Документы на выплаты по ОСАГО будут оформлять онлайн

https://static.news.ru/photo/99f25da8-0783-11eb-94cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Страховщиков обяжут принимать все документы на получение выплат, включая ОСАГО, онлайн. Соответствующий документ уже получил одобрение Минфина.

Авторам инициативы предложено проработать возможные риски при использовании электронного документооборота. Также предлагается включить простую электронную подпись при оформлении документов и оценить расходы операторов информационных систем на их доработку, пишут «Известия».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сейчас потерпевший должен предоставить в страховую компанию документы в бумажном виде лично или по почте. Нововведение исключает эту обязанность, а также допускает осмотр машины страховщиком на расстоянии. Это можно будет сделать путём обмена с автовладельцем фото и видео с использованием мобильного приложения и портала госуслуг.

Предложения уже встретили поддержку в страховых компаниях. Они отметили, что уже работают над созданием дистанционного сервиса, в том числе с компенсацией убытков дистанционно. Но автомобилисты считают, что нововведение приведёт к росту отказов в выплатах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 1 октября 2020 года получить полис ОСАГО можно будет только при предъявлении диагностической карты, а при оформлении полиса заранее техосмотр будет обязательным до конца октября, свидетельствуют новые правила выдачи страховки.