Добровинский ответил Джигурде на обвинения о подлоге в деле Ефремова

https://static.news.ru/photo/cf17d05c-ea01-11ea-8de2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат семьи погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова Александр Добровинский отреагировал на заявление Никиты Джигурды о невиновности обвиняемого. Он дал понять, что если артист уверен в своих словах, то он может доказывать это законными методами.

Вместе с тем, он высмеял доводы оппонента, намекнув на сомнительную степень его роли как гражданского защитника Ефремова.

Только один комментарий у меня по этому поводу: надеюсь, что у господина Джигурды будет адвокатом господин Пашаев, — сказал Добровинский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ефремова обвиняют в совершении смертельного ДТП в центре Москвы, авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Актёр был помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Однако он отказался признавать вину в ДТП, так как не помнит, был ли за рулём, и полагает, что сидел на пассажирском сиденье.

В свою очередь Джигурда, ставший одним из наиболее активных защитников артиста в обществе, неоднократно говорил о наличии убедительных, по его словам, доказательствах невиновности актёра. Так, ранее он принёс к зданию суда, где проходит рассмотрение дела, результаты экспертизы видеоролика, представленного Добровинским. Как следует их документа, видеосвидетельство того, что с водительского места после аварии выводят именно Ефремова, было смонтировано.

Некоторое время спустя Джигурда заявил, что в ходе заказанной им экспертизы удалось выявить факт монтажа видеозаписи с моментом движения автомобиля Ефремова по Садовому кольцу. По словам актёра, за рулём мелькает голая рука, в то время как обвиняемый был в пиджаке. Кроме того, из водительского места нога в узких брюках, тогда как Ефремов был в широких джинсах.

Джигурда назвал видеодоказательство вины подлогом и в связи с этим решил подать в суд на адвоката семьи погибшего, чтобы привлечь его к уголовной ответственности, писал NEWS.ru.