Джигурда написал заявление на адвоката семьи погибшего в ДТП с Ефремовым

https://static.news.ru/photo/e48b4710-e98a-11ea-93e4-fa163e074e61_660.jpg Никита Джигурда Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Никита Джигурда написал заявление в полицию о привлечении к уголовной ответственности адвоката семьи погибшего в ДТП с Ефремовым Добровинского. Актёр считает, что приобщённые к делу видеоматериалы, где пьяная знаменитость после ДТП выходит на дорогу, могут повлечь для его коллеги самые тяжкие последствия.

Ранее Джигурда уже приводил доказательства того, что ролик смонтирован, а значит, признавать его вещественным доказательством в судебном процессе нельзя. Однако, адвокат семьи Сергея Захарова Добровинский это делает, пишет «Московский Комсомолец».

Джигурда сообщил, что экспертизу по видеоролику проводил эксперт, который занимался делом Немцова и сбитого Boeing. Именно у этого известного специалиста заказывают экспертизу ФСБ, МВД, адвокаты. У него есть лицензия, и именно он дал заключение, что на видео есть следы монтажа.

Экспертиза показала, что на опубликованном видео идентификация невозможна с научно-технической точки зрения, а потому является домыслами, предположениями и подлогом, — уверен актёр.

Несмотря на это, материал может крайне негативно сказаться на исходе дела для Михаила Ефремова. Джигурда уверен, что речь в данном случае идёт о распространении заведомо ложной информации, которая порочит знаменитого артиста. За рулём Ефремов не сидел, это точно, уверен его коллега по цеху, его подставили.

Там видно, что, когда джип выезжает на Садовое кольцо, за рулём мелькает полная рука, голая, а Михаил был в пиджаке. Видно, что из водительского места Михаила Ефремова выставляется нога, и нога чужая. Видно, что нога одета в узкие брюки, а Михаил был в джинсах широких, — приводит аргументы Джигурда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Джигурда принёс к зданию суда, где рассматривают дело Ефремова, результаты экспертизы видеоролика, ранее представленного адвокатом со стороны потерпевших Александром Добровинским. В заключении эксперта сказано, что цифровой видеофайл лишён признаков достоверности, так как имеет многочисленные признаки монтажа.