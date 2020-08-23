Это подделка: Джигурда показал доказательства невиновности Ефремова

https://static.news.ru/photo/7e48d49e-e5ee-11ea-9bfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Видеозапись, на которой, предположительно, актёра Михаила Ефремова выводят с водительского места после смертельной аварии в центре Москвы, стала подделкой. Об этом заявил коллега обвиняемого Никита Джигурда.

Он принес к зданию суда, где рассматривают дело Ефремова, результаты экспертизы видеоролика, ранее представленного адвокатом со стороны потерпевших Александром Добровинским. Как следует их документа, видеосвидетельство было смонтировано, передаёт Telegram-канал «360».

В заключении эксперта сказано, что цифровой видеофайл лишён признаков достоверности, так как имеет многочисленные признаки монтажа и «внесения неситуационных изменений параметрической, перцептивно-визуальной и аппаратно-программной групп».

В документе также отмечается, что идентифицировать личности «фигурантов в области водительской двери чёрного джипа с актером Ефремовым Михаилом Олеговичем невозможно с научно-технической точки зрения». Всё иное, посчитала экспертиза, является «домыслами, предположениями и подлогом».

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Актёр был помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Однако он отказался признавать вину в ДТП, так как не помнит, был ли за рулём, и полагает, что сидел на пассажирском сиденьи.

О записи первых минут после аварии Добровинский сообщил 10 августа. По его словам, видео должно поставить точку в спорах о том, кто управлял автомобилем. Однако адвокат Ефремова Эльман Пашаев назвал видео фейком. По его словам, в день ДТП его подзащитный был в другой обуви.

Как писал NEWS.ru, 21 августа актёр отказался от услуг своих нынешних адвокатов. Из-за этого рассмотрение дела было отложено.