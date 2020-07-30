Ефремову продлили домашний арест и запретили гулять по два часа

https://static.news.ru/photo/450bbf08-d26a-11ea-b9d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста актёру Михаилу Ефремову до 22 января 2021 года. Его обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом. Кроме того, инстанция отказала фигуранту в двухчасовых прогулках. Первое заседание по существу дела подозреваемого назначили на 5 августа 2020-го на 10:00.

Мы считаем данное решение вполне адекватным. Также сегодня рассматривалось ходатайство о признании Ирины Стеховой, гражданской жены погибшего Сергея Захарова, потерпевшей в данном деле, оно было отклонено судом. В целом пока всё складывается примерно так, как мы и предполагали, — цитирует ТАСС адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского.

Артист устроил ДТП в центре Москвы 8 июня 2020-го. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров. У него остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения, как установила экспертиза, также в его крови нашли следы употребления наркотиков.

Актёр обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает до 12 лет колонии. Ефремов не признал вину.

Как писал NEWS.ru, дело Ефремова в Пресненском суде Москвы будет рассматривать Елена Абрамова — судья, работавшая на процессе футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.