Дело Ефремова рассматривает судья, осудившая Кокорина и Мамаева

https://static.news.ru/photo/8a6d7000-d1e8-11ea-8b28-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресненский суд Москвы проведёт второе предварительное слушание по делу ДТП с участием Михаила Ефремова в четверг, 30 июля. Заседание назначено на 14:15.

Эта стадия процесса проводится судьёй единолично в закрытом режиме и пройти такое заседание должно было 29 июля. Но неявка адвокатов Ефремова стала поводом для отложения суда, пишет РИА Новости.

Дело Ефремова рассматривает судья Елена Абрамова. До этого она приговорила к срокам футболистов Кокорина и Мамаева, полковника Захарченко, арестовала активиста Константина Котова за нарушения на митингах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении смертельного ДТП, не предлагал денежную компенсацию родственникам погибшего. Адвокат семьи жертвы ДТП Александр Добровинский рассказал, что потерпевшие уже подготовили гражданские иски к артисту.