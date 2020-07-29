Адвокат: Ефремов не предлагал деньги родственникам погибшего в ДТП

https://static.news.ru/photo/732eff20-d17b-11ea-aec4-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Андрей Никеричев /Агентство «Москва»

Актёр Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении смертельного ДТП, не предлагал денежную компенсацию родственникам погибшего. Об этом сообщила адвокат потерпевших Татьяна Головкина.

По её словам, он «денег пока не предлагал, не направлял ни по почте, ни на счёт».

Другой адвокат семьи жертвы ДТП Александр Добровинский рассказал, что потерпевшие уже подготовили гражданские иски к артисту.

Иски пока не направляли, но они готовы. Требования пока не готов озвучить, — цитирует юриста ТАСС.

29 июля в Пресненском суде Москвы должно было пройти предварительное слушание по возбуждённому в отношении артиста уголовному делу, однако оно было перенесено на сутки.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

По делу проходят четверо пострадавших. Ими официально признали жену погибшего, двух его сыновей и брата. Общая сумма исковых требований семьи Захарова к актёру составляет 40 млн рублей.

Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. 3 июля адвокат актёра Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный отказался признавать вину в ДТП.

Ранее NEWS.ru писал, что Ефремов в суде отказался считать себя актёром, заявив, что является индивидуальным предпринимателем.