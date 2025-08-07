Добавила творог, на выходе — яркая закуска! Рулетики из крабовых палочек!

Рулетики из крабовых палочек с творогом — легко, вкусно и без угрызений совести! Знаете, что самое приятное в этой закуске? Она кажется такой праздничной, будто вы потратили кучу времени, но на самом деле готовится за 10 минут! И при этом никакого майонеза, лишних калорий и тяжести в желудке. Только нежные крабовые палочки с воздушной творожной начинкой, которая тает во рту.

Для начала берем 8 крабовых палочек (лучше охлажденных, а не замороженных — они мягче и легче разворачиваются). Аккуратно разворачиваем их в плоские ленты — если трескаются, слегка сбрызгиваем водой. Теперь готовим начинку: 100 г творога (5–9% жирности) взбиваем блендером до гладкости, добавляем 1 ст. л. сметаны, 1 измельченный зубчик чеснока, горсть рубленой зелени (укроп, петрушка или зеленый лук — что любите) и специи по вкусу: соль, черный перец, можно щепотку паприки для цвета.

На каждую крабовую ленту выкладываем чайную ложку начинки и аккуратно сворачиваем обратно в рулетик. Если хотите больше пикантности, добавьте в творог немного тертого огурца или каплю лимонного сока. Готовые рулетики выкладываем на тарелку, украшаем зеленью и — самое приятное — подаем сразу!

