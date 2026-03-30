Добавил в безе шоколад и получил необычный десерт — теперь просят на каждом празднике. Рецепт проще некуда

Это безе я готовлю, когда хочется удивить гостей или порадовать близких. Оно красиво смотрится на тарелке, его можно подать с чаем, кофе, с мороженым или ягодами. А главное — готовится из простых продуктов, но выглядит как дорогой ресторанный десерт.

Что понадобится для безе

Беру 75 г черного шоколада (не менее 60-70% какао), 2 белка (крупных яиц, комнатной температуры), 1 чайную ложку лимонного сока, 100 г сахарной пудры (или мелкого сахара).

Как я его готовлю

Духовку разогреваю до 100°C. Противень застилаю пекарской бумагой. Шоколад ломаю на кусочки, растапливаю на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами, даю немного остыть, чтобы он был жидким, но не горячим.

В чистой, сухой миске миксером взбиваю белки с лимонным соком до мягких пиков. Постепенно, в 3-4 приема, добавляю сахарную пудру, продолжая взбивать до получения устойчивых, крепких пиков — масса должна быть глянцевой и плотной.

Вливаю остывший шоколад в белковую массу и аккуратно перемешиваю лопаткой 2-3 раза — не до однородности, а чтобы остались красивые шоколадные разводы. Чайной ложкой выкладываю безе на противень, формируя небольшие пирожные.

Выпекаю при 100°C около 1 часа. Затем выключаю духовку и оставляю безе внутри еще на 10-15 минут. Полностью остужаю и снимаю с бумаги. Храню в сухом месте в герметичном контейнере.

