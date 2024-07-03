«Для жестких съемок давали наркоту»: мама отдала дочь на студию к педофилам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница Архангельска Ксения Стребличенко опасается, что снимавшие ее в детском порно Ольга Гусарова и Вадим Двораковский, когда выйдут на свободу, могут навредить ее семье. NEWS.ru рассказывает подробности истории девушки, которую в 11 лет мама и бабушка познакомили с семейством педофилов.

Даже семилетние беззубые девочки были на подиуме

Порностудия, о которой идет речь, работала под видом модельного агентства в Архангельске с 2009 по 2016 год. Приговор ее организаторам вынесли в сентябре 2019 года. Следствие установило 11 потерпевших в возрасте от 4 до 17 лет. Помимо организаторов, сроки получили родственники потерпевших детей — они, по версии следствия, приводили детей в студию и получали за это деньги.

В интервью блогеру Веронике Косаткиной Ксения рассказала, что Ольга Гусарова работала вместе с ее бабушкой в следственном изоляторе в 90-х годах.

«[Ольга] знала меня с маленького возраста. Мне, наверное, было еще лет пять. И моя бабушка сказала про эти съемки, типа хорошая знакомая предлагает. И потом уже моя мама, познакомившись с этой Ольгой, стали раскручивать эту тему. Она привела меня туда, когда мне было 11 лет», — рассказывает девушка.

По словам Ксении, мать доверяла семейству Гусаровой и Двораковского, потому что они были военными. Мама Ксении Юлия Краснова тоже работала на военной службе. А детский модельный бизнес в те годы был очень популярен, модельные школы открывались в каждом городе.

«Тогда были везде эти модельные школы. Все ходили на подиуме, даже беззубые девочки семилетние. [Гусарова и Двораковский] были дружелюбные, классные, взрослые, для меня этого вполне было достаточно. А потом я пришла туда сама», — рассказывает девушка.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Чтобы заработать, надо раздеться»

Ксения рассказывает, что к обнаженным съемкам пришли не сразу. Сначала были обычные фотосеты в красивых нарядах. Все начало меняться в день, когда девочке предложили работу.

«Я была одета в розовую кофту, шорты, шляпу соломенную и гетры. И они мне сказали: “Знаешь, чтобы заработать денег, нужно раздеться”. Я сказала: “Ну ладно”. Они говорят: “Только давай договоримся, что это будет наша с тобой тайна”. Для меня тогда это казалось забавным. Для меня это было все в формате игры, я легко разделась. Как-то не было такого, что я суперстеснялась. Было некомфотно», — рассказала Ксения.

Российские педофилы — неплатежеспособные

Дальше съемки стали более откровенными. К ним присоединялись другие воспитанники «модельной школы». Ксения знала, что видео и фото производятся не для российского потребителя.

«Я знала, что это иностранный рынок. Что с русскими не работают, потому что они неблагонадежны и неплатежеспособны. Они работали с зарубежными ребятами. У них был свой сайт, где размещались превью моих фото и видео», — рассказывает Ксения.

Девушка помнит только одного постоянного клиента по имени Бернт. По ее словам, он все все время просил одни и то же видео, где девочка в колготках курит сигарету или бреет ноги.

«Что там брить-то? Но приходилось. Я ему говорила все время: “Привет, Бернт, это видео для тебя”», — вспоминает девушка.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Относилась как к отцу»

Ксения вспоминает, что в школу к семейной паре она ходила ради общения с этими взрослыми, которые, хоть и в извращенной форме, но проявляли к ней заботу. Там девочку спрашивали об отношениях с одноклассниками, о переживаниях, давали житейские советы.

«Старались быть более участливы, чем мои родители. Потому что это было выгоднее. Потому что я всегда к ним шла. Я ненавидела эту работу, если это можно назвать работой, но я шла туда, зная, что меня поддержат. При этом можно было курить, пить алкоголь и при этом нам давали наркотические препараты в моменте, когда происходили какие-то более жесткие съемки», — рассказала жертва растлителей.

Уже потом девочке стали угрожать, когда она захотела прекратить участвовать в съемка. Ольга обещала распространить видео и фото среди одноклассников Ксении.

При этом сами взрослые к девочке не прикасались. И только это стало последней точкой в отношениях Ксении с семейством педофилов. Вадим сообщил девочке, что поступил заказ, в котором он должен был непосредственно вступить с ней в контакт. Тогда же Вадим рассказал девушке, что он педофил и занимался подобными съемками ранее в Нижегородской области.

«Ну надо так надо. У меня же не было слова “нет”. Он сказал, что надо положить на лицо подушку. Для меня это было такое… Это было насилие. Было ощущение, что я к нему как к отцу относилась. С 11 лет мы столько времени проводили вместе. Он меня положил на кровать. Он сказал: “Я так не могу”. Я встала, оделась и сразу ушла. До этого он никогда меня не трогал. Раздеться — да, но всегда на расстоянии», — вспоминает Ксения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мама засмеялась, когда речь зашла о продаже девственности

В семье «творческой» жизнью девочки в модельной студии особенно не интересовались. На сегодняшний день девушка говорит, что не уверена, была ли мать причастна к участию девочки в съемках. Будучи несовершеннолетней, она только однажды рассказала маме о странных предложениях друзей семейства.

Ксения поделилась, что Ольга и Вадим предложили ей продать свою девственность иностранцу.

«Она сказала: да че там, ерунда какая-то. Для нее это все была фантазия», — вспоминает девушка.

Еще более странной оказалась реакция отчима. В один из дней Ксения сделала селфи на фоне Вадима, который разглядывал ее фото в обнаженном виде. Это фото она показала отчиму.

«Отчим сказал: “Это не ты. Да у тебя [груди] нет”. Я сначала подумала, может, реально непонятно, что это я. А сейчас я понимаю, что там, блин, реально все видно», — недоумевает Ксения.

Допрос с шуточками

Разбирательство началось только в конце «десятых», когда фотографии маленькой Ксении и других детей, которые ходили в модельное агентство, появились в открытом доступе в Сети. Сначала Ксении их прислала знакомая. Тогда уже 19-летняя девушка решилась рассказать обо всем маме. Но мама посмотрела фото и больше не возвращалась к этой теме.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Затем Ксению вызвал следователь. Допрашивали долго и со странными шутками интимного характера.

«Мне было 19 лет. Мне позвонил следователь и сказал, что меня заберут на допрос. Очень долго допрашивали. Причем не допрашивали жестко, но и не было сочувствия. Было много подколов», — рассказывает Ксения.

Позже следователь вызвал маму Ксении на допрос в качестве свидетеля. Но в итоге женщина оказалась фигурантом дела.

Сейчас Ксения говорит, что ей очень жалко свою мать, которой дали срок больше, чем самим педофилам. Женщина отправилась в колонию на 13 лет и отбывала срок в одной колонии с Ольгой Гусаровой.

Снятся кошмары

Ксения опасается, что освободившиеся обидчики могут нанести вред ей и ее семье — сейчас она воспитывает шестилетнего мальчика и годовалую дочь. По словам девушки, ей продолжают сниться кошмары. Из-за пережитого опыта насилия она сильно переживает за своих малолетних детей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Когда освободилась Ольга из тюрьмы (и Вадим в этом году освобождается), я боялась, что она что-то сделает мне или моим детям. Потому что она угрожала моей матери в тюрьме, что она выйдет и что-нибудь сделает мне и моим детям. Мне все что угодно влезло в голову. Она живет рядом с моим домом. Я боялась, что что-то будет, но я ее не видела с прошлого года ни разу. <...> Мне, конечно, снятся кошмары, как похищают моих детей. Но я уже к ним спокойнее отношусь. Приснился — ну ладно. Живем дальше», — делится Ксения.

Сейчас девушка сожалеет, что не обратилась к правоохранителям самостоятельно.

«Мне стыдно из-за того, что я не говорила об этом. Стыдно из-за судьбы других детей. Особенно, когда у меня дети появились. Я сейчас смотрю на своего шестилетку и понимаю, что там младше дети были. И думаю — какой ужас», — досадует Ксения.

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