Девочка родила после изнасилования братом-педофилом, который избежал тюрьмы Под Тюменью девочка родила от родного брата-педофила

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Исетский районный суд Тюменской области освободил от наказания 25-летнего местного жителя, который изнасиловал 13-летнюю сестру, сообщает пресс-служба суда. Мужчина признан психически нездоровым и отправится на принудительное лечение.

Мужчина освобожден от уголовной ответственности, так как, согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, признан невменяемым и должен проходить принудительное лечение в психиатрическом стационаре, — сообщили в суде.

Уточняется, что изнасилование произошло в 2020 году. Только на восьмом месяце беременности родственники поняли, что девочка беременна. До этого все предполагали, что ребенок всего лишь поправился. После родов ДНК-экспертиза подтвердила, что отец ребенка — родной брат матери.

Ранее москвичка Инна, известная в рунете под ником Poslealisa, поделилась с блогером Вероникой Косаткиной своей историей пережитого сексуализированного насилия. При переезде в Ростов ее домогался отчим, а после переезда в Москву — муж тети, которая приютила их с матерью.

До этого стало известно, что в Архангельске 38-летний местный житель пять лет совращал приемных дочерей. Пострадавшим девочкам 12, девять и пять лет. Они, по данным канала, рассказали о домогательствах приемного отца социальному педагогу в школе, но только после того, как съехали от отчима с матерью.