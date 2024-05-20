«Вот бы меня облили кислотой»: как блогер Poslealisa терпела двух педофилов

Фото: t.me/tgposlealisa*

Poslealisa (Инна)

Москвичка Инна, известная в рунете под ником Poslealisa, поделилась с блогером Вероникой Косаткиной своей историей пережитого сексуализированного насилия. При переезде в Ростов ее домогался отчим, а после переезда в Москву — муж тети, которая приютила их с матерью. NEWS.ru пересказывает историю девушки в своем материале.

Сбежала от войны к педофилу

Инна родилась в азербайджанском городе Сумгаит в 1986 году, но спустя три года Карабах охватил военный конфликт, и семья решила уехать в Россию. Мать Виктория забрала Инну с собой в Ростов-на-Дону, где к тому времени у нее уже завязались отношения с мужчиной по имени Виктор — братом подруги, который предложил ей не встречаться, а сразу начать жить вместе.

«Он ей сказал: „Слушай, Вика, у нас уже и браки за плечами. Мы уже взрослые люди. Что нам встречаться, давай жить вместе“. Он работал в общежитии пожарной части, был завхозом. Он маму туда сразу прописал», — рассказывает Инна.

По ее словам, уже в три года Виктор ей не нравился — ни внешне, ни голосом, ни по обращению с ней и матерью. Так и вышло, что Виктор примерно через два года начал насиловать девочку. Инна признается, что воспоминания того времени для нее кажутся отрешенными. Часто она говорит об этом в третьем лице. Первый эпизод насилия произошел в предновогодние дни.

«Это был канун Нового года. У меня мама не пьет алкоголь, но в тот день она пришла с корпоратива немножко пьяная и легла спать. [Виктор] меня отвел в какую-то маленькую темную каморку. Похоже на будку охранника: диванчик стоит, темно, телевизор стоит, и больше ничего. И вот он повалил меня на этот диван лицом вниз. Я не хочу озвучивать, какие действия он совершал. Мне противно», — рассказывает Инна.

Во время изнасилования девочка плакала и звала маму. Когда Виктор вернулся с девочкой в комнату общежития, мать Виктория продолжала спать. Она лежала на диване Инны, поэтому только что изнасиловавший девочку отчим положил ее рядом с собой на кровать.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Умерла в пять лет

По словам Инны, вся следующая жизнь проходила у нее как в тумане.

«А дальше у меня белый лист. Мне было пять лет, а я дальше себя не помню. В этот момент я просто умерла. Меня больше не было», — говорит девушка.

Тем не менее она запомнила еще один факт изнасилования, который произошел в гостях. При этом мимо туалета, где отчим надругался над Инной, постоянно ходили люди.

«Он меня повел в туалет. <...> Это было днем. Там было очень много людей. Я не знаю, где была мама в этот момент», — делится Инна.

Этот брак разрушился только после того, как Виктор стал поднимать руку на Викторию и обворовывать ее. Деньги он тратил на любовниц. Женщина тогда уже имела хорошую должность и решилась уйти от супруга, а не терпеть издевательства.

Добрый дядя с шоколадом

Позже Викторию уговорила вместе с Инной переехать в Москву родная сестра. План был такой: сестра должна была прописать Викторию с дочерью у себя в квартире, чтобы позже она получила недвижимость в собственность, когда сестра получила бы квартиру от троллейбусного парка, где работала.

Виктория и Инна переехали в Москву, но план с квартирой провалился. Сестра по стечению обстоятельств осталась без новой квартиры, и появление Виктории и Инны начало ее раздражать. Инна в это время переживала домогательства от супруга тети.

«Это так странно будет звучать, но он был такой „хорошенький“ — подарит „Киндер Сюрприз“ и гладит невзначай. <...> Это было днем. Ночью он конкретно лапал меня под одеялом», — рассказывает Инна.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лифчик как бронежилет от «хорошенького» дяди

По словам Инны, ее грудь начала расти уже в 9–10 лет. На фоне домогательств от мужа тети она уговаривала мать купить ей лифчик. Мать ее отговаривала, не зная причин, почему дочь настаивает на своей просьбе.

«Я хотела лифчик, чтобы защититься. Мне нужен был бронежилет. И в 11 лет мне все-таки купили лифчик. И я помню этот день. Я его надела, легла, и он начинает лезть мне под рубашку, а там лифчик. Я это никогда не забуду. И он охренел: как это — до груди теперь не добраться. А я была так рада. Я в этот лифчик вложила всю защиту себя», — делится девушка.

Позже тетя потребовала от сестры покинуть ее квартиру. Она обвинила Викторию в том, что супруг засматривается на Инну.

«Если бы мне плеснули кислотой в лицо, меня бы не трогали»

Инна признает, что опыт изнасилования лишил ее воли. Она не могла сопротивляться любым формам давления. Это было на руку педофилу, который продолжал трогать ее под одеялом.

«Подойди ко мне, толкни — я упаду и даже не встану. Никакого отпора. <...> Есть советская сказка, где Василису Прекрасную заколдовали, и она сидела смотрела в одну точку. Она говорила: „Что воля, что не воля, все равно“. Вот я была в таком же состоянии», — объясняет Инна.

В 10 лет у Инны появились суицидальные мысли. Потом она увидела по ТВ передачу о женщинах, которых обливали кислотой их несостоявшиеся ухажеры. Девочка завидовала этим женщинам.

«Они страдают, а я смотрю и думаю: „Если бы мне плеснули в лицо кислоту, я была бы страшненькая и меня бы не трогали“», — рассказывает девушка.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Самолечение наркотиками

В 18 лет Инна стала матерью. Отец ребенка бросил ее в день родов. Позже она завела отношения с «барыгой» и ушла в наркозависимость. Девушка считает, что непроходящая черная полоса довела ее до запрещенных веществ. Она не собиралась связываться с наркотиками, но попала в зависимость после очередного депрессивного эпизода.

Тогда ей под руку попали бесплатные наркотики от своего партнера. Сейчас девушка с иронией сожалеет, что тогда ей под руку не попали антидепрессанты и ей не шел навстречу психиатр. Тогда, уверена она, не пришлось бы тратить 10 лет на наркотики.

Мать Инны при этом не замечала, что происходит с дочерью. Даже когда девушка лежала дома в состоянии передозировки, родительница только спросила ее, почему в раковине лежит немытая посуда.

Сейчас Инна вышла из зависимости и ведет блог, где рассказывает о своей жизни и пережитом насилии. На ее странице в Telegram 2,5 тысячи подписчиков. В Instagram (деятельность запрещена на территории РФ) — почти 50 тысяч подписчиков.

Как насилие в семье влияет на развитие ребенка

Психолог Ирина Исаева, которая сама на протяжении 10 лет подвергалась насилию со стороны отца, на прошлой неделе прочитала открытую лекцию об инцесте. Она отметила, что сексуализированное насилие внутри семьи еще более опасно, поскольку отравляет волю ребенка, нарушает основательные структуры личности и вредит интеллектуальному развитию.

При этом пережившие инцест дети становятся по жизни более покорными, внушаемыми и не умеют постоять за себя. Из-за этого они становятся более виктимными — чаще привлекают к себе внимание людей, склонных к насилию или иному преступному поведению.

Также она отметила, что подвергающиеся насилию от родственников дети часто испытывают психогенную амнезию. Сама она начала вспоминать о событиях своего детства только спустя 40 лет, когда вошла в психотерапию.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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