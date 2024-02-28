Отчима-педофила задержали по наводке социального педагога В Архангельске задержали мужчину за совращение троих падчериц

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Архангельске 38-летний местный житель пять лет совращал приемных дочерей, передает РЕН ТВ. Пострадавшим девочкам 12, 9 и 5 лет. Они, по данным канала, рассказали о домогательствах приемного отца социальному педагогу в школе, мужчина удочерил детей своей супруги в 2019 году.

Девочки 2012 и 2015 года рождения в школе рассказали соцпедагогу, что их приемный отец с 2019 года совершал в их отношении развратные действия сексуального характера. Педагог сообщила об этом в полицию, — сообщил источник.

Отмечается, что девочки решились рассказать о преступлениях отчима только после того, как с матерью съехали от него. Мужчину задержали. Против него заведено дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Известно, что ранее подозреваемый был судим за разбой и кражу.

Ранее в подмосковном Люблино под арест отправили учителя истории, который признался, что совратил школьницу. Ученица пошла на контакт добровольно, поэтому инкриминируется более мягкая статья. Пострадавшей 14 лет. О произошедшем с ней родители узнали из переписки девочки с 27-летним педагогом.