Совративший школьницу учитель истории в Люблино отправился под арест

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Люблино под арест отправили учителя истории, который признался, что совратил школьницу, передает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Его отправят в СИЗО до 15 марта.

17 января 2024 года Люблинский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в отношении Миргородского Владимира Сергеевича, учителя ГБОУ СОШ «Школа № 1987» города Москвы, — сообщили в пресс-службе.

В отношении педагога возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». MK.RU писал, что ученица пошла на контакт добровольно, поэтому инкриминируется более мягкая статья. Пострадавшей 14 лет. О произошедшем с ней родители узнали из переписки девочки с 27-летним педагогом.

Ранее сообщалось, что в Балашихе в отделении полиции умер подозреваемый в педофилии 52-летний мужчина. Он был задержан за то, что показал пенис 15-летней девочке возле подъезда. Школьница пожаловалась матери на действия мужчины, после чего женщина вызвала полицию. Прибывшие стражи порядка обнаружили подозреваемого в подъезде. Впоследствии полицейские выяснили, что задержанный подозревается в грабеже. Он находился под подпиской о невыезде.