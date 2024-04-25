Ребенок перестал разговаривать: истории о женщинах-педофилах в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В последние годы в сводки о преступлениях против половой неприкосновенности детей все чаще попадают женщины. При этом сексуализированное насилие в таких случаях почти никогда не бывает случайным — насильники выбирают жертв в близком окружении. NEWS.ru собрал семь историй, связанных с женщинами-педофилами.

«Ребенок перестал разговаривать»

В ноябре 2023 года в Ленинградской области задержали женщину, на чьем компьютере супруг нашел интимные видео с сыном. На кадрах их ребенку было пять лет. На тот момент мальчик уже четыре года не жил с мамой, но из-за проблем с жильем она вернулась в семью. Это вызвало у ребенка стресс, на что обратил внимание отец.

«Ребенка было не узнать. Было такое ощущение, что он замкнулся. Он перестал разговаривать. По нему было видно, что у него эмоциональный стресс», — рассказала адвокат отца.

Кроме того, известно, что женщина работала социальным педагогом и имела доступ к детям в школе.

«Когда он собирал ее вещи, были обнаружены медицинские карты детей, которые являются принадлежностью учебного учреждения. Она, помимо того что учитель истории и географии, еще и социальный педагог. Это практически психолог. У нее был доступ к личной информации детей, личный контакт с детьми на психологическом уровне. И это достаточно серьезный момент», — рассказывал адвокат пострадавшей стороны.

Учительница присылала фотографии

В феврале в Токсово Ленинградской области 25-летнюю учительницу заподозрили в сексуальных домогательствах по отношению к четверокласснику. Педагог целовалась с учеником и обменивалась интимными фотографиями. Преподавательницу задержали и возбудили уголовное дело.

Переписку интимного характера обнаружили родители мальчика. Они обратились в правоохранительные органы. По версии следователей, педагог домогалась ребенка на дополнительных занятиях после уроков. Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Женщину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Совратила и стала жертвой шантажа

Также в феврале стало известно, что в пензенской гимназии 22-летняя учительница вступила в интимные отношения с 15-летним школьником и стала жертвой шантажа. Подросток требовал 1 млн рублей, а потом к его требованиям присоединилась мать, но она снизила цену молчания до 250 тысяч. У педагога таких денег не было, стороны договорились, что она будет платить по 10 тысяч каждый день. Спустя некоторое время педагог не выдержала и обратилась в полицию, написав заявление о вымогательстве. После того как в школе узнали об отношениях между преподавателем и учеником и о шантаже, женщина уволилась из гимназии.

При этом следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы гимназии по статьям о совращении или развращении несовершеннолетних и о развратных действиях. Директор гимназии при этом утверждала, что у подростка плохая репутация в школе.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мать донесла на взрослую подругу сына

В декабре суд отправил под домашний арест 18-летнюю жительницу поселка городского типа Приютово в Башкирии. Она отправляла свои интимные фото девятилетнему мальчику. Переписку школьника со студенткой заметила мать школьника. Она же обратилась с заявлением в полицию. В переписке девушка предлагала несовершеннолетнему прийти в гости, заняться сексом, покурить и выпить. Мальчик тоже в ответ отправлял ей интимные фото. При этом в переписке совершеннолетняя напоминала школьнику, что важно удалять сообщения в чате.

Известно, что познакомил девушку со школьником младший брат подозреваемой. По инкриминируемой статье подозреваемой грозит до 20 лет лишения свободы.

Мама продавала видео педофилам

В сентябре 2023 года в Москве задержали женщину, которая насиловала свою 12-летнюю дочь на камеру, чтобы продавать видео педофилам. О происходившем девочка рассказала друзьям семьи, а те обратились в полицию.

Женщина была задержана в квартире на Хвалынском бульваре. На допросе она призналась в содеянном. Против нее завели уголовное дело по статьям о насильственных действиях сексуального характера и использовании несовершеннолетнего для производства порнографии.

Оформила опеку

В Новосибирске 39-летняя учительница географии развелась с мужем и оформила опеку над 13-летним школьником, которого воспитывала бабушка, рассказывал портал Infopro54. При этом бабушка никак не препятствовала отношениям.

«Она полностью поддерживала учительницу и открыто говорила, что с ней Васе будет лучше. Все подозрения называла буйной фантазией. А еще обвиняла родителей внука, что им безразлична судьба сына», — рассказывали знакомые семейства.

Заявление о совращении школьника в полицию подал бывший супруг учительницы. В итоге ее приговорили к обязательным работам, сообщала «КП-Новосибирск» со ссылкой на информированный источник.

«Приговор подсудимой вынесли в феврале 2024 года. Ряд СМИ написал, что ей назначили 300 часов обязательных работ, но это не совсем так. Обязательные работы женщине действительно назначили, но их меньше по количеству часов», — сообщил источник.

Мальчику, над которым женщина оформила опеку, на сегодняшний день 16 лет.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Насиловала сводную сестру

В апреле 2023 года в Адыгее возбудили уголовное дело в отношении 20-летней девушки, которая на протяжении нескольких лет насиловала несовершеннолетнюю сводную сестру. Первый случай насилия случился, когда девочке было четыре года. С тех пор старшая сестра неоднократно повторяла насильственные действия сексуального характера в отношении младшей, когда их мать отсутствовала дома.

После достижения совершеннолетия девушка уехала жить в Краснодар, но, периодически возвращаясь домой, продолжала насиловать сестру. В один из таких приездов ее задержали.

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