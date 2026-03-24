Для этого салата ничего не варю. Только свекла, морковь и горсть специй — хрустящий микс теперь едим на обед, и на ужин

Беру сырую свеклу, морковь и ароматные специи — и готовлю яркий, хрустящий салат прямо в миске. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого перекуса или праздничного стола.

Его необычность в том, что овощи не требуют варки, а пикантная заправка с кориандром, паприкой и чесноком превращает обычную свеклу в настоящий азиатский деликатес.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая свекла и морковь, пропитанные пряным маслом с легкой кислинкой уксуса, с насыщенным ароматом чеснока и специй. Салат такой яркий и сочный, что исчезает со стола быстрее, чем вы успеваете подать его к столу.

Для приготовления вам понадобится: 300 граммов свеклы, 300 граммов моркови, 1,5 чайной ложки соли, 30 граммов растительного масла, 200 граммов репчатого лука, для заправки — 0,5 чайной ложки черного перца, 1 чайная ложка кориандра, 1 чайная ложка паприки, 2 чайные ложки сахара, 1 столовая ложка яблочного уксуса, 3 зубчика чеснока.

Свеклу и морковь натрите на терке для моркови по-корейски. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на масле до золотистого цвета. В горячее масло с луком добавьте кориандр, паприку, перец, сахар, перемешайте. Залейте этой ароматной заправкой овощи, добавьте уксус и измельченный чеснок, посолите, тщательно перемешайте. Дайте салату настояться 15–20 минут.

