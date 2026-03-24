Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 15:35

Для этого салата ничего не варю. Только свекла, морковь и горсть специй — хрустящий микс теперь едим на обед, и на ужин

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру сырую свеклу, морковь и ароматные специи — и готовлю яркий, хрустящий салат прямо в миске. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого перекуса или праздничного стола.

Его необычность в том, что овощи не требуют варки, а пикантная заправка с кориандром, паприкой и чесноком превращает обычную свеклу в настоящий азиатский деликатес.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая свекла и морковь, пропитанные пряным маслом с легкой кислинкой уксуса, с насыщенным ароматом чеснока и специй. Салат такой яркий и сочный, что исчезает со стола быстрее, чем вы успеваете подать его к столу.

Для приготовления вам понадобится: 300 граммов свеклы, 300 граммов моркови, 1,5 чайной ложки соли, 30 граммов растительного масла, 200 граммов репчатого лука, для заправки — 0,5 чайной ложки черного перца, 1 чайная ложка кориандра, 1 чайная ложка паприки, 2 чайные ложки сахара, 1 столовая ложка яблочного уксуса, 3 зубчика чеснока.

Свеклу и морковь натрите на терке для моркови по-корейски. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на масле до золотистого цвета. В горячее масло с луком добавьте кориандр, паприку, перец, сахар, перемешайте. Залейте этой ароматной заправкой овощи, добавьте уксус и измельченный чеснок, посолите, тщательно перемешайте. Дайте салату настояться 15–20 минут.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Взбиваю картошку с яйцом и жарю: на завтрак, обед и ужин — универсальные котлеты с начинкой
Общество
Взбиваю картошку с яйцом и жарю: на завтрак, обед и ужин — универсальные котлеты с начинкой
Это чудо для глаз живет до 100 лет: многолетний кустарник цветет красивыми розетками — камелия китайская
Общество
Это чудо для глаз живет до 100 лет: многолетний кустарник цветет красивыми розетками — камелия китайская
Шороба адас — настоящий суп пустыни. Ярче солнца, а готовлю быстрее, чем закипит чайник
Общество
Шороба адас — настоящий суп пустыни. Ярче солнца, а готовлю быстрее, чем закипит чайник
Никаких дрожжей и расстойки: пасхальный кулич за 1 час с выпечкой — мягкий и не крошится
Общество
Никаких дрожжей и расстойки: пасхальный кулич за 1 час с выпечкой — мягкий и не крошится
Моя альтернатива сельди под шубой: тот же узнаваемый вкус, но в разы проще и свежее. Идеально для будничного ужина
Общество
Моя альтернатива сельди под шубой: тот же узнаваемый вкус, но в разы проще и свежее. Идеально для будничного ужина
рецепты
салаты
свекла
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.