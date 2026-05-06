Салат под шашлычок из помидоров и быстро маринованного лука: затмит мясо на пикнике

Салат под шашлычок из помидоров и маринованного красного лука — это блюдо, которое получается настолько вкусным, что может затмить само мясо на пикнике.

Сочные помидоры, хрустящий пикантный лук в сладко-кислом маринаде и ароматная зелень с масляной заправкой создают взрыв вкуса.

Для приготовления вам понадобится: 5-6 крупных помидоров, 2 красные луковицы, пучок зелени (укроп, петрушка), 3 ст. л. растительного масла. Для маринада: 50 мл уксуса (9%), 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 100 мл воды.

Рецепт: лук нарежьте тонкими полукольцами. Смешайте воду, уксус, сахар и соль, залейте лук. Оставьте на 10–15 минут. Слейте маринад. Помидоры нарежьте дольками. Зелень мелко порубите. В миске смешайте помидоры, маринованный лук и зелень. Заправьте растительным маслом. Аккуратно перемешайте. Подавайте сразу.

