Discovery приостановит работу кабельных каналов в России

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Американская медиакомпания Discovery временно прекращает вещание своей кабельной сети в России, сообщает агентство Reuters. Отмечается, что свою работу прекратят 15 развлекательных каналов Discovery, в том числе HGTV, Animal Planet, TLC и Eurosport.

Discovery решила приостановить трансляцию своих каналов в России, — говорится в сообщении.

Ранее многие зарубежные компании и производители заявили, что останавливают свою деятельность в России. О временном закрытии бизнеса уже объявили компании PepsiCo, Coca-Cola, Levi's, Uniliver, Procter & Gamble, Puma и многие другие.

Руководство компании «Макдоналдс» сообщило, что временно закрывает почти все свои 850 ресторанов быстрого питания в России из-за событий на Украине. Уточняется, что 62 тысячи сотрудников предприятий быстрого питания продолжат получать зарплату.