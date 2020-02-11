Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Андрей Кондратенко, возглавляющий Институт горного дела имени Г.А. Чинакала Сибирского отделения РАН, арестован по решению Заельцовского районного суда Новосибирска. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Мера пресечения избрана до 21 марта. О заключении Кондратенко под стражу ходатайствовало следствие.

Директору ИГД предъявлено обвинение по трём эпизодам мошенничества. Виновным себя он не признаёт, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Ранее NEWS.ru писал, что полиция провела в ИГД обыск и выемку документов. Расследованием дела в отношении Кондратенко занимается СКР.

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