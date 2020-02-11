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В российском законодательстве могут закрепить понятие «молодой учёный». Соответствующий законопроект, который устанавливает этот термин и прописывает меры господдержки для этой категории, внесён в Госдуму.

Как следует из документа, молодым учёным считается работник образовательной или научной организации со степенью кандидата наук в возрасте до 35 лет или степенью доктора наук до 40 лет. Таковыми также...