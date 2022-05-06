Диетолог развеяла миф о вреде искусственной колбасной оболочки Диетолог Соломатина развеяла миф о вреде искусственной колбасной оболочки

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Особой разницы в колбасе в натуральной оболочке и искусственной нет, рассказала NEWS.ru врач-диетолог Елена Соломатина. По её словам, классическая колбаса делается из кишки, а в ненатуральной используется целлофан, однако больших различий нет и ничего вредного в подобной продукции не содержится.

Кому что нравится. Ничего вредного ни там ни там не содержится. Если, конечно, человек не обваривает эту колбасу. Раньше сосиски бросали в целлофановую упаковку и варили. В этом случае этого делать не стоит, но я не думаю, что колбасу кто-то будет варить в целлофановой упаковке, — сказала Соломатина.

Диетолог добавила, что каждый человек выбирает колбасу по вкусу и следует из собственных предпочтений.

Ранее диетолог Наталья Круглова рассказала, что появившаяся на прилавках магазинов в России докторская колбаса из крема на растительных маслах является крайне жирным продуктом. Она порекомендовала отказаться от других источников жира в день употребления такой колбасы.

По словам специалиста, основной полезной составляющей в колбасе, её главным нутриентом является белок. В то время как в продуктах растительного происхождения в качестве основного компонента выступают жиры. Желающим отказаться от мяса россиянам диетолог посоветовала отдать предпочтение аналогам из растительного белка, а не жира.