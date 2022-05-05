Диетолог назвала минусы «колбасы из воды» Диетолог Круглова: колбаса из крема на растительных маслах является очень жирным продуктом

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Появившаяся на прилавках магазинов в России докторская колбаса из крема на растительных маслах является крайне жирным продуктом, заявила диетолог Наталья Круглова. Она порекомендовала отказаться от других источников жира в день употребления такой колбасы, пишет «Слово и Дело».

Такую колбасу в целом можно включать в питание, но с некоторыми ограничениями по жирам. Если всё-таки человек получает жиры с такой колбасой, стоит сократить количество жиров в других продуктах. Например, молочные продукты невысокой жирности, не использовать жирные сорта мяса в этот день, чтобы больше не переходить норму по жирам, — пояснила Круглова.

По её словам, основной полезной составляющей в колбасе, её главным нутриентом является белок. В то время как в продуктах растительного происхождения в качестве основного компонента выступают жиры. Желающим отказаться от мяса россиянам диетолог посоветовала отдать предпочтение аналогам из растительного белка, а не жира.

Есть неплохие заменители колбасы, которые изготовлены на основе растительного белка. Как правило, это соя или белок других бобовых. Это неплохой вариант, потому что там намного ниже содержание жира либо совсем не добавляют жиры, — отметила Круглова.

Ранее исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков рассказал, как отличить настоящую колбасу от некачественного продукта. Для начала покупатель должен проверить целостность упаковки, срок годности и оценить внешний вид самого товара.