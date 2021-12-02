Глава Руспродсоюза назвал главные признаки настоящей колбасы

Исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков рассказал, как отличить настоящую колбасу от некачественного продукта. Для начала покупатель должен проверить целостность упаковки, срок годности и оценить внешний вид самого товара, сообщает «Прайм».

Докторская колбаса должна обладать однородной упругой консистенцией, срез должен быть ровным, гладким, без хрящей и жилок. Цвет колбасы должен быть от светло-розового до розового. Ярко-розовый, кислотно розовый и иные цвета продукта свидетельствуют о наличии в составе дополнительных красителей, — пояснил эксперт.

Обязательно надо учитывать стандарт, по которому изготовлена колбаса — ГОСТу или ТУ, обратить внимание, есть ли у товара знак качества. Последнее является подтверждением, что товар изготовлен по ГОСТу. С рейтингом колбасных изделий можно также ознакомиться в мобильном приложении Роскачества.

Играет роль при выборе продукта цена, так как стоимость товара напрямую определяется его составом. В состав докторской колбасы входят говядина, свинина, яйцо, соль и молоко, также допускается использование специй и нитрата натрия.

А это значит, что килограмм докторской колбасы никак не может стоить дешевле килограмма свинины, — отметил Востриков.

Ранее сообщалось, что с 23 по 29 ноября в России выросли цены на сосиски, сардельки (на 0,5%), на сливочное масло, маргарин, пастеризованное молоко и печенье (на 0,4%), на варёные колбасы, мороженую рыбу, сметану, творог и чёрный чай (на 0,3%), на говядину, стерилизованное молоко и сыры сычужные (на 0,2%).