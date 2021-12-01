В России подорожали продукты питания

Продукты питания подорожали в России. Если не считать овощей, то больше всего выросли в цене гречка, яйца и мука (+1,1% за неделю), сообщается на сайте Росстата.

Из овощей сильно подорожала капуста (+3,3%), а подешевели помидоры (-3,1%). В других группах товаров выделяются своим ростом в цене спички (+1,1%).

По данным Росстата, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчётный период снизились в среднем на 0,4%. В частности, помидоры подешевели на 3,12%, морковь — на 0,56%, яблоки — на 0,39%, огурцы — на 0,22%, репчатый лук — на 0,23%. В то же время белокочанная капуста подорожала на 3,31%, картофель — на 0,33%. С начала года к 29 ноября картофель в России подорожал на 53,47%, капуста — на 100,83%, лук — на 16,53%, морковь — на 28,88%, помидоры — на 0,21%. Огурцы с начала года подешевели на 19,95%, яблоки — на 5,85%.

С 23 по 29 ноября в России выросли цены на сосиски, сардельки (на 0,5%), на сливочное масло, маргарин, пастеризованное молоко и печенье (на 0,4%), на варёные колбасы, мороженую рыбу, сметану, творог и чёрный чай (на 0,3%), на говядину, стерилизованное молоко и сыры сычужные (на 0,2%). Шоколадные конфеты подешевели на 0,4%, свинина и водка — на 0,1%.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост цен в России ускорился и это чувствительная для россиян проблема. По его мнению, для борьбы с ней необходимо действовать на опережение, убирая факторы, способствующие увеличению стоимости товаров. Глава государства также призвал власти обратить внимание на необходимость увеличения объёмов производства продуктов питания на внутреннем рынке.

Президент считает, что важно не только справляться с последствиями инфляции, но и действовать на опережение, убирая факторы, которые стимулируют рост цен. По его словам, правительство уже адресно поддерживает производителей товаров, которые наиболее подвержены резким ценовым колебаниям. В первую очередь это продукты питания.

Лидер страны также обратил внимание на то, что увеличение объёмов и доступности продовольствия на внутреннем рынке является ключевым критерием оценки эффективности работы правительства по этому направлению.