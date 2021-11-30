Путин назвал рост цен чувствительной проблемой для россиян

Рост цен в России ускорился, и это чувствительная для россиян проблема, заявил президент Владимир Путин. По его мнению, для борьбы с этой проблемой необходимо действовать на опережение, убирая факторы, способствующие увеличению стоимости товаров. Глава государства также призвал власти обратить внимание на необходимость увеличения объёмов производства продуктов питания на внутреннем рынке.

Во многом под влиянием внешних факторов рост потребительских цен в нашей стране ускорился. Это серьезная проблема, чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами, и её решение требует самого пристального внимания, — заявил он, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

Президент считает, что важно не только справляться с последствиями инфляции, но и действовать на опережение, убирая факторы, которые подталкивают рост цен. По его словам, правительство уже адресно поддерживает производителей товаров, которые наиболее подвержены резким ценовым колебаниям. В первую очередь, это продукты питания.

Глава государства также обратил внимание, что увеличение объёмов и доступности продовольствия на внутреннем рынке является ключевым критерием оценки эффективности работы правительства по этому направлению..