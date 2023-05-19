Диетолог рассказала, кому вреден чай с молоком Диетолог Мансурова рассказала о вреде чая с молоком при болезнях почек и ЖКТ

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Сочетание чая с молоком может быть вредным для людей с инфекциями мочевыводящих путей и патологиями почек, рассказала aif.ru диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова. По ее словам, также некоторые ферменты чая в комбинации с молоком могут мешать усвоению железа и некоторых активных компонентов лекарств. Кроме того, при наличии патологий в ЖКТ напиток может спровоцировать брожение и вздутие.

При этом специалист напомнила и о полезных свойствах напитка. Так, чай замедляет процессы старения, регенерирует клетки и улучшает работу мозга, а молоко отличается высоким содержанием полезных микроэлементов, аминокислот, витаминов и минералов, поэтому сочетание этих продуктов оказывает и благотворное воздействие на организм.

Диетолог подчеркнула, что чай с молоком помогает стабилизировать нервную систему, повышает работоспособность и тонус организма, очищает его от шлаков и токсинов за счет содержания в напитке танина и молочных кислот. Мочегонный эффект напитка способствует нормализации работы почек, ускоряет обмен веществ, сжигает жиры и обеспечивает избавление от чувства голода. Содержание витамина С и антиоксидантов имеет иммуноукрепляющее действие. Кроме того, чай с молоком способствует восстановлению баланса кальция, препятствуя развитию остеопороза, укрепляя волосы, ногти и мышцы, а также стимулируя выработку тестостерона у мужчин.

Людям без противопоказаний можно выпивать не более 700 г чая с молоком в день, причем только в виде монопродукта, вне полноценных приемов пищи или перекусов.

Ранее сообщалось, что американские ученые разработали самую эффективную диету, которая в ходе эксперимента помогла женщинам помолодеть на 11 лет за восемь недель.