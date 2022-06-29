Диетолог рассказала, как бороться с жиром в области талии Диетолог Русакова: физические нагрузки помогут избавиться от жира в области талии

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Консультация со специалистом, физические нагрузки и режим правильного питания помогут избавиться от жира в области талии, заявила диетолог Дарья Русакова в беседе с «Москвой 24». Она уточнила, что накопление жировых отложений в районе живота часто связано с нехваткой тестостерона у мужчин и эстрогена у женщин.

У мужчин накопление жира в области живота связано с дефицитом тестостерона, а у женщин — с дефицитом эстрогенов. Безусловно, питание и физическая нагрузка имеют значение, но гормональный фон тоже важен, — пояснила Русакова.

Она уточнила, что это происходит из-за гормональной перестройки. В связи с этим, добавила диетолог, девушкам стоит обратиться за помощью к гинекологу и эндокринологу, а мужчинам — к урологу-андрологу. Более того, следует отказаться от добавленного сахара и простых углеводов в рационе, подчеркнула Русакова. При этом россиянам стоит заниматься физической активностью, так как сидячий образ жизни способствует формированию жировых отложений, напомнила медик.

Любые кардионагрузки снижают количество общего жира, но если мы говорим о жире в области живота, то он уходит в последнюю очередь. Борьба с жиром в области живота — это самое сложное, — отметила диетолог.

Диетолог Елена Соломатина ранее заявила, что экстремальные диеты грозят побочными эффектами для здоровья и не дают долгосрочного результата. Организм, быстро сбросив вес, реагирует на это как на стресс и начинает накапливать жировые запасы. Чтобы худеть результативно и безопасно, диетолог порекомендовала ориентироваться на калорийность и гликемический индекс продуктов.