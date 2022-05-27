Россиянам посоветовали отказаться от экстремальных диет Диетолог Соломатина: экстремальные диеты грозят побочными эффектами для здоровья и не дают долгосрочного результата

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Экстремальные диеты грозят побочными эффектами для здоровья и не дают долгосрочного результата, сообщила диетолог Елена Соломатина изданию Lenta.ru. Организм, быстро сбросив вес, реагирует на это как на стресс и начинает накапливать жировые запасы. Чтобы худеть результативно и безопасно, диетолог порекомендовала ориентироваться на калорийность и гликемический индекс продуктов.

Иногда мы берём калории, которые нам в принципе не нужны, но приносят наслаждение. Еда — это стимул. Она раздражает центры в головном мозге, отвечающие за удовольствие. Им всё равно, от чего разражаться или возбуждаться. Просто еда — самый доступный способ. Они так же могут возбуждаться от хобби, от присутствия любимого человека, друзей, питомца, ребенка, спорта. То есть нужно найти что-то такое, что будет отвлекать от еды, — сказала Соломатина.

Чтобы определить лимит калорий в день, она предложила специальную формулу. Вычесть из роста значение 100, а от остатка ещё 10%, так получится условный идеальный вес. Его следует умножить на 24, затем женщинам ещё на 0,9, а мужчинам — на единицу. Это и будет необходимое число калорий.

Ведущим активный образ жизни к полученному числу следует добавить тысячу, чтобы поддерживать вес, и 750 — чтобы его терять.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург ранее заявил, что быстрое поглощение пищи приводит к перееданию. Эксперт отметил, что сигналы о насыщении организма поступают в мозг с задержкой, поэтому человек не сразу понимает, что уже наелся.