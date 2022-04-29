Диетолог объяснила пользу редиса в весеннем рационе Диетолог Плещева: редис в весеннем рационе поможет организму набраться сил после зимы

Фото Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Редис в весеннем рационе поможет организму набраться сил после зимы, рассказала диетолог Анастасия Плещева «Москве 24». Этому способствует высокое содержание в нём витамина С, объяснила она. Также овощ содержит подавляющие рост микроорганизмов фитонциды и горчичное масло, имеющее бактерицидный эффект.

Редиска поможет организму окрепнуть после долгой зимы. Она содержит много витамина С и этим замечательна. Витамин С поддерживает иммунитет, участвует в синтезе коллагена и других важных биохимических процессах, — сказала Плещева.

Она добавила, что в редисе есть витамины группы В, калий, кальций, фосфор, магний, железо и витамин PP. Но при этом овощ может раздражать слизистую желудка, поэтому его не стоит есть натощак и лучше сочетать с маслом или сметаной. Людям с гастритом, язвой и другими заболеваниями ЖКТ Плещева посоветовала быть осторожными с этим продуктом, а при подагре полностью от него отказаться.

Бывший повар Кремля Виктор Беляев ранее рассказал, что редис входил в рацион Михаила Горбачёва и Леонида Брежнева в сезон простуд. Для первых лиц СССР составляли специальное меню для поддержания иммунитета в эпидемию гриппа. Им также готовили морсы из натуральной клюквы и брусники.