Диетолог дала простой совет, как избавиться от тяги к сладкому Диетолог Ефимова посоветовала не держать сладости дома, чтобы уменьшить тягу к ним

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Избавиться от непреодолимого желания съесть что-нибудь сладкое, особенно при стрессе, можно с помощью простого и неординарного метода, рассказала aif.ru врач-диетолог Анастасия Ефимова. По ее словам, чтобы есть меньше сладостей, нужно, чтобы они не присутствовали в доме.

Чтобы есть меньше сладкого, не держите дома его запасы. Создайте здоровый фон из правильных продуктов — употребляйте крупы, бобовые, цельнозерновые продукты и натуральные сладости (не менее 3-5 порций фруктов в день). Это оздоровит рацион и может снизить тягу к сладкому, — порекомендовала специалист.

Также диетолог объяснила, что привычка заедать стресс формируется у некоторых людей еще в детстве, когда наградой или утешением от родителей являлся сладкий подарок. Таким образом, повзрослев, человек сохраняет психологическую связь между едой и радостью и начинает есть сладкое, чтобы просто почувствовать себя спокойно.

Ранее диетолог Ирина Мансурова назвала инсулинорезистентность, дефицит витаминов и стресс причинами тяги к сладкому. По ее словам, при инсулинорезистентности глюкоза не попадает в ткани, оставаясь в кровяном русле, и тогда организм требует дополнительных доз сладкого. Это в результате может привести к развитию диабета второго типа.