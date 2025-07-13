Сливочный десерт в половинках лимона! Красивая вкусняшка своими руками

Сливочный десерт в половинках лимона! Вкусняшка своими руками с красивой подачей. Это легкий и освежающий сладкий кремовый десерт, который готовится просто и быстро. Он сочетает яркий вкус лимона с нежной текстурой сливок, создавая изысканный вкус. Отличный выбор для домашней сладости.

Ингредиенты

Лимоны — 3 шт.

Сахар — 100 г

Кукурузный крахмал — 30 г

Сливки 33% — 250 мл

Приготовление:

Разрежьте лимоны пополам и выжмите весь сок в миску. Добавьте сахар и кукурузный крахмал, тщательно взбейте до растворения сухих ингредиентов. Перелейте смесь в сотейник и варите на медленном огне, постоянно помешивая, до момента пока масса не загустеет. В это время взбейте холодные сливки до густоты миксером. Взбейте лимонную массу до побеления, затем постепенно введите её в сливки, продолжая взбивать. Наполните половинки лимона десертом и охладите.

Десерт получается очень вкусным и украсит любой стол.

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