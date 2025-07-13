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13 июля 2025 в 22:30

Десерт, который не надо печь! Обалденное «Птичье молоко»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Десерт, который не надо печь, — «Птичье молоко» за 1 час! Этот десерт вдохновлён тортом «Птичье молоко», но готовится намного проще и быстрее. Легкий, сливочный и в меру сладкий — он буквально тает во рту. Такой торт не требует выпечки, а на его приготовление уходит минимум усилий и всего час в холодильнике.

Ингредиенты

  • Молоко — 130 мл
  • Желатин — 27 г
  • Сливки 33% — 250 г
  • Сахарная пудра — 120 г
  • Сметана жирная — 220 г

Для глазури

  • Вода — 40 мл
  • Желатин — 9 г
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Какао — 1 ст. л.
  • Молоко — 90 мл

Приготовление:

  1. Залейте желатин молоком и дайте набухнуть. Сливки взбейте с сахарной пудрой до устойчивости. Добавьте сметану и перемешайте до однородности. Растворите желатин на водяной бане и остудите. Влейте его в крем, быстро перемешайте.
  2. Перелейте массу в форму и уберите в холодильник. Для глазури соедините все ингредиенты, нагрейте и размешайте. Когда масса загустеет, остудите и вылейте сверху. Оставьте торт в холодильнике на 1 час до полного застывания.

Нежный, холодный и идеально сбалансированный — отличный десерт к чаю.

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желе
десерты
молоко
сладости
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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