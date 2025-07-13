Десерт, который не надо печь! Обалденное «Птичье молоко»

Десерт, который не надо печь, — «Птичье молоко» за 1 час! Этот десерт вдохновлён тортом «Птичье молоко», но готовится намного проще и быстрее. Легкий, сливочный и в меру сладкий — он буквально тает во рту. Такой торт не требует выпечки, а на его приготовление уходит минимум усилий и всего час в холодильнике.
Ингредиенты
- Молоко — 130 мл
- Желатин — 27 г
- Сливки 33% — 250 г
- Сахарная пудра — 120 г
- Сметана жирная — 220 г
Для глазури
- Вода — 40 мл
- Желатин — 9 г
- Сахар — 2 ст. л.
- Какао — 1 ст. л.
- Молоко — 90 мл
Приготовление:
- Залейте желатин молоком и дайте набухнуть. Сливки взбейте с сахарной пудрой до устойчивости. Добавьте сметану и перемешайте до однородности. Растворите желатин на водяной бане и остудите. Влейте его в крем, быстро перемешайте.
- Перелейте массу в форму и уберите в холодильник. Для глазури соедините все ингредиенты, нагрейте и размешайте. Когда масса загустеет, остудите и вылейте сверху. Оставьте торт в холодильнике на 1 час до полного застывания.
Нежный, холодный и идеально сбалансированный — отличный десерт к чаю.
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