Десерт, который не надо печь! Обалденное «Птичье молоко»

Десерт, который не надо печь, — «Птичье молоко» за 1 час! Этот десерт вдохновлён тортом «Птичье молоко», но готовится намного проще и быстрее. Легкий, сливочный и в меру сладкий — он буквально тает во рту. Такой торт не требует выпечки, а на его приготовление уходит минимум усилий и всего час в холодильнике.

Ингредиенты

Молоко — 130 мл

Желатин — 27 г

Сливки 33% — 250 г

Сахарная пудра — 120 г

Сметана жирная — 220 г

Для глазури

Вода — 40 мл

Желатин — 9 г

Сахар — 2 ст. л.

Какао — 1 ст. л.

Молоко — 90 мл

Приготовление:

Залейте желатин молоком и дайте набухнуть. Сливки взбейте с сахарной пудрой до устойчивости. Добавьте сметану и перемешайте до однородности. Растворите желатин на водяной бане и остудите. Влейте его в крем, быстро перемешайте. Перелейте массу в форму и уберите в холодильник. Для глазури соедините все ингредиенты, нагрейте и размешайте. Когда масса загустеет, остудите и вылейте сверху. Оставьте торт в холодильнике на 1 час до полного застывания.

Нежный, холодный и идеально сбалансированный — отличный десерт к чаю.

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