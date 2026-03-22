22 марта 2026 в 08:10

Диетический стейк из кеты — то, что нужно для позднего ужина: готовлю в секретном маринаде и сохраняю максимум пользы

Главный секрет идеального стейка из кеты — не в сложных специях, а в умении «запечатать» соки внутри. Этого легко добиться, если предварительно ароматизировать масло чесноком и обжаривать рыбу на хорошо прогретой сковороде строго отведенное время. Результат превзойдет ожидания.

Что понадобится

Стейки кеты (толщиной 2–3 см) — 2 шт. (около 400 г), масло оливковое — 3 ст. л., лимон — 1/2 шт., чеснок — 2 зубчика, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, смесь сушеных трав (прованские, укроп) — 1 ч. л.

Как я его готовлю

Заранее, за несколько часов, переложите стейки из морозилки в холодильник для медленной разморозки. Готовые стейки промокните насухо бумажными полотенцами. Натрите их солью, молотым перцем и сушеными травами, слегка втирая специи в поверхность. Полейте соком половины лимона и оставьте мариноваться при комнатной температуре на 15 минут.

В это время разогрейте на среднем огне сковороду диаметром 24–26 см. Влейте оливковое масло. Очищенные зубчики чеснока раздавите плоской стороной ножа и отправьте в масло.

Прогревайте 1–2 минуты до появления устойчивого аромата, затем удалите чеснок. Выложите стейки в ароматизированное масло.

Обжаривайте с каждой стороны по 3–4 минуты до образования плотной золотистой корочки. Не переворачивайте рыбу слишком часто — дайте корочке хорошо схватиться. Готовые стейки сразу подавайте, дополнительно сбрызнув лимонным соком.

Дмитрий Демичев
