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19 июля 2025 в 09:00

Диетическая шаурма «Жюльен» с курицей и грибами! Вкусный хрустящий рулет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Диетическая шаурма «Жюльен» с курицей и грибами! Этот хрустящий рулет сочетает в себе сочность курицы, аромат грибов и нежность сырной нотки — идеальный вариант для полезного перекуса или легкого ужина! Всего 396 ккал на порцию с впечатляющими 38 г белка.

Ингредиенты (на 3 порции)

  • Куриное филе — 350 г
  • Шампиньоны — 250 г
  • Сметана 10% — 3–4 ст. л.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Зеленый лук — по вкусу
  • Тонкий лаваш — 160 г
  • Легкий сыр — 50 г
  • Специи: сухой чеснок, черный перец, приправа для курицы, соль — по 1 ч. л.

Для панировки

  • Яйцо — 1 шт.
  • Кукурузные хлопья без сахара — 40 г

Приготовление

  1. Готовим начинку. Куриное филе нарезаем кубиками, приправляем солью и специями. На сухой антипригарной сковороде обжариваем мелко нарезанные шампиньоны с луком до золотистости. Добавляем курицу и жарим до готовности. Вливаем сметану, тушим 2–3 минуты, посыпаем зеленым луком и остужаем.
  2. Собираем рулеты. Лаваш разрезаем на 3 части. На каждую выкладываем грибную начинку, сверху — тертый сыр (можно добавить ложку сметаны для сочности). Плотно сворачиваем в рулеты.
  3. Панируем и запекаем. Кукурузные хлопья измельчаем в крошку, яйцо взбиваем с щепоткой соли. Каждый рулет обмакиваем в яйцо, затем в хлопья. Выкладываем на пергамент и запекаем 20 минут при 180 °C до хрустящей корочки.

Ранее мы готовили ПП-шаурму «Ночной дожор»! Ужин без тяжести в животе.

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курица
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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