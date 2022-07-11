Диабетикам посоветовали перестать есть бананы Диетолог Комова заявила о вреде бананов для диабетиков

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Врач-диетолог Натали Комова рассказала о вредном свойстве бананов для организма. По ее словам, фрукт содержит в себе слишком много сахара и после их употребления у человека может резко подскочить уровень глюкозы. Об этом рассказывает «Вечерняя Москва».

Бананы — это полезные фрукты, в которых содержится масса питательных веществ, способствующих сохранению здоровья. В них много клетчатки, калия и витамина B6. Но большое количество сахара в некоторых сортах бананов может оказывать негативное воздействие на уровень глюкозы в крови и провоцировать резкие его скачки, особенно у тех, кто чувствителен к углеводам, — отметила она.

Специалист также уточнила, что в случае обнаружения у человека диабета второй степени ему следует сократить количество или полностью отказаться от употребления бананов.

До этого научный сотрудник американской Национальной службы здравоохранения Дэвид Анвин заявил, что один банан равен почти шести ложкам сахара. По его словам, в среднем в банане содержится 23 грамма углеводов и 12 граммов других сахаров, что делает его потенциально опасным не только для людей, страдающих от диабета.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о необычном полезном свойстве отварных макарон. По его словам, содержащееся в составе продукта вещество значительно снижает уровень сахара в крови. Речь идет о клейковине — специальном белке, замедляющем всасывание углеводов. Он содержится в большинстве макарон твердых сортов, и благодаря этому человек может долгое время чувствовать сытость.