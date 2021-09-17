Девушка обвинила таксиста в изнасиловании, но он сумел оправдаться

В Москве девушка обвинила таксиста в изнасиловании и написала заявление в полицию. Однако он сумел доказать свою невиновность, сообщает Telegram-канал Baza. Таксист подвозил выпившую после встречи с друзьями девушку до дома, однако она не запомнила дорогу домой, посчитала, что таксист её изнасиловал и написала заявление в полицию. Таксиста задержали, но он смог доказать свою невиновность.

25-летняя девушка на встрече с друзьям перебрала алкоголя и почти не помнила обратной дороги на такси. Однако с утра она была уверена, что водитель её изнасиловал, поскольку обрывки воспоминаний рисовали ей такую картину. На утро она написала заявление в полицию.

Следователи оперативно задержали молодого человека. Таксист заявил, что в злополучную ночь заметил девушку в районе сада «Эрмитаж». Москвичка была без куртки, из разбитых коленей у неё текла кровь, также она была разута. Водитель остановился и помог девушке — протёр ей раны, усадил в машину и повёз домой на улицу Маршала Бирюзова. На ходу пассажирка попыталась открыть дверь, чтобы проветриться, тогда таксист попросил её вести себя спокойнее.

Версия таксиста оказалась правдивее: следователи подтвердили часть его показаний с помощью видео с городских камер. С мужчины сняты все подозрения, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что количество изнасилований в Москве с января по август 2021 года увеличилось на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что за последние три года количество преступлений против половой неприкосновенности детей выросло на 11,8%, число преступников, ранее привлекавшихся к ответственности за сексуальное насилие над детьми, также увеличивается с каждым годом.