Детский омбудсмен рассказала о росте числа педофилов в стране

Уполномоченная при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова предоставила данные о росте преступлений, связанных с половой неприкосновенностью детей, а также рассказала о предложениях, которые должны поспособствовать их снижению. Об этом пишет Lenta.Ru.

Детский омбудсмен заявила , что за последние три года количество преступлений против половой неприкосновенности детей выросло на 11,8%, число преступников, ранее привлекавшихся к ответственности за сексуальное насилие над детьми, также увеличивается с каждым годом. По её словам, сейчас по поручению президента России Владимира Путина разрабатывается федеральная стратегия комплексной безопасности детства, которая предусматривает в том числе обучение детей правильному поведению. При этом законопроект, который предусматривает пожизненное наказание для педофилов и другие меры, призванные повысить защищённость детей, находится на рассмотрении в Госдуме с 2018 года, но до сих пор не принят.

Одно странно: с кем же мы боремся все эти годы? Для кого ещё не понятно, «зачем этот документ»? — задалась вопросом Кузнецова.

Ранее сообщалось, что в Госдуме обсудят меры контроля для ранее осуждённых за педофилию. Депутат Александр Хинштейн рассказал о предложении использовать электронные браслеты. Поводом для этого послужил случай двойного изнасилования и убийства 10-летних школьниц в городе Киселёвске Кемеровской области.

Девочки не вернулись домой 6 сентября. На записи камер видеонаблюдения попал 41-летний подозреваемый Виктор Пастерников, который покупал школьницам сладости, а затем они вместе ушли по улице в сторону гаражей. Известно, что ранее он был судим за насильственные действия сексуального характера, вышел из тюрьмы два года назад и неоднократно нарушал административный надзор. Позднее задержанный Пастерников, по данным СМИ, сознался в изнасиловании и убийстве детей. Вероятного убийцу 10-летних школьниц полиция нашла меньше чем за сутки с помощью камер видеонаблюдения.