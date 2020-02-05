https://static.news.ru/photo/e8e9ed78-47de-11ea-aa0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Terry Whittaker/FLPA/Global Look Press

Три щенка кустарниковой собаки, которая занесена в Международную Красную книгу, родились в Московском зоопарке. Детёныши появились на свет ещё 23 сентября.

Первые четыре месяца жизни они провели в специальном зимнем домике рядом со своими родителями Вицли и Фреей. Сейчас, когда детёныши полностью окрепли и им ничто не угрожает, родители постепенно начнут выводить их в наружный вольер. Понаблюдать за маленькими хищниками можно будет уже в середине февраля, — говорится на странице зоопарка в Facebook.

Отмечается, что самец кустарниковой собаки Вицли приехал в зоопарк в октябре 2017 года из Новосибирска. В декабре 2018-го у него появилась пара — Фрея, которую привезли из Дании.

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