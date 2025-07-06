На берегу Енисея нашли тело экс-директора зоопарка в Красноярске

Тело бывшего директора зоопарка «Роев ручей» в Красноярске Андрея Горбаня нашли в воде рядом с частным причалом в Дивногорске, сообщили ТАСС в экстренных службах. Предварительно, он катался по Енисею на катере и погиб при возвращении.

Обнаружили сегодня утром в воде на территории частного причала в Дивногорске. Он катался на личном катере с друзьями, затем возвращался один, — отметил источник.

В апреле погиб депутат «Единой России», гендиректор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт. Он скончался от огнестрельного ранения в стрелковом комплексе «Царская охота». 46-летний бизнесмен, его водитель и охранник уже собирались уезжать, но он внезапно решил проверить, разряжено ли ружье Blaser. Политик получил смертельную рану и погиб на месте.

До этого заместитель главы администрации Архангельской области Владимир Ананьев умер во время игры в хоккей. На 19-й минуте игры ему стало плохо, и он упал на лед. 66-летнего чиновника госпитализировали, но врачам не удалось его спасти.