Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 07:00

Детская ложь без паники: как взрослым сохранять спокойствие

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Детская ложь часто вызывает у родителей гнев и разочарование, хотя на самом деле это естественный этап развития. Психологи выделяют несколько причин такого поведения, не связанных с плохими намерениями.

До пяти лет дети часто путают реальность и фантазию. Их «ложь» — это скорее проявление творческого мышления, а не попытка обмануть.

У школьников основной причиной становится страх наказания. Зная, что за проступок последует строгая реакция, ребёнок предпочтет скрыть правду.

Желание внимания и одобрения толкает детей на приукрашивание истории. Выдуманные рассказы помогают казаться интереснее в глазах сверстников и взрослых.

Пример окружающих также важен. Если ребёнок видит, что взрослые лгут «во благо», он перенимает эту модель поведения.

Как реагировать родителям

  • Спокойствие важнее наказаний. Эмоциональные всплески только закрепляют нежелательное поведение.
  • Обсуждение последствий лжи работает лучше штрафов. Ребёнок должен понимать, как его слова влияют на отношения с окружающими.
  • Создавайте атмосферу доверия. Когда дети уверены, что их примут любыми, они меньше скрывают правду.
  • Поощряйте честность даже в мелочах. Благодарность за правду укрепляет доверие в семье.

Возраст ребёнка определяет подход: то, что нормально для пятилетнего, требует другой реакции у подростка. Правильная поддержка помогает формировать честное и уверенное поведение.

Многие родители уверены, что строгое наказание — лучший способ остановить нежелательное поведение ребёнка. Но на практике страх перед карой редко приводит к пониманию и изменению.

дети
психологи
советы
воспитание
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Соседняя с Россией страна начинает масштабные военные учения
Адвокат раскрыла, как можно увеличить алименты на ребенка
Силы ПВО сбили более 20 украинских беспилотников в регионах России
В Китае раскрыли, что нужно сделать Зеленскому ради встречи с Путиным
Пышные и воздушные оладьи на кефире: самый быстрый способ
В Киргизии перестали искать потерявшихся альпинистов
В Минтрансе России раскрыли, запретят ли перевозить пауэрбанки в самолете
В России может появиться новый семейный статус для мужчин
Россиянам перечислили признаки туроператоров-мошенников
Лето всё: лютый холод, заморозки вместо бабьего лета: погода в сентябре
Посол КНР поделился ожиданиями от предстоящего саммита в Тяньцзине
Противопожарный вертолет не долетел до пункта назначения во Франции
Юрист ответила, могут ли уволить за отказ устанавливать мессенджер
Россиянам назвали топ-5 ошибок при покупке загородного дома
В Смоленской области сбили группу дронов ВСУ
Боец ВС РФ в одиночку спас раненых товарищей под обстрелом ВСУ
Россиянам рассказали, как бороться с хронической усталостью осенью
Спасатели нашли пропавших на Итурупе туристов
Два дрона пытались атаковать Москву
Посол РФ в Белграде оценил протесты в Сербии
Дальше
Самое популярное
Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.