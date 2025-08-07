Дети в восторге от этих молочных коржиков! На них уходит всего 20 минут

Дети в восторге от этих молочных коржиков! На них уходит всего 20 минут! Нежные, рассыпчатые и ароматные печенья — идеальный вариант к чаю или кофе. Простые ингредиенты, минимум усилий — максимум вкуса!

Ингредиенты

Сливочное масло — 100 г

Молоко — 100 мл

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 100 г

Мука — 500 г

Разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Ванилин — щепотка

Приготовление

В сотейнике подогрейте молоко с маслом и сахаром до растворения последнего. Остудите смесь до комнатной температуры, добавьте яйцо и ванилин. Муку просейте с разрыхлителем, постепенно введите в жидкую основу. Замесите мягкое тесто, не перегружая его мукой. Раскатайте пласт толщиной 1 см, вырежьте коржики формочками или стаканом. Выложите на пергамент и выпекайте при 180 °C 10–15 минут до легкого румянца.

