Дети в восторге от этих молочных коржиков! На них уходит всего 20 минут! Нежные, рассыпчатые и ароматные печенья — идеальный вариант к чаю или кофе. Простые ингредиенты, минимум усилий — максимум вкуса!
Ингредиенты
- Сливочное масло — 100 г
- Молоко — 100 мл
- Яйцо — 1 шт.
- Сахар — 100 г
- Мука — 500 г
- Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
- Ванилин — щепотка
Приготовление
- В сотейнике подогрейте молоко с маслом и сахаром до растворения последнего. Остудите смесь до комнатной температуры, добавьте яйцо и ванилин. Муку просейте с разрыхлителем, постепенно введите в жидкую основу.
- Замесите мягкое тесто, не перегружая его мукой. Раскатайте пласт толщиной 1 см, вырежьте коржики формочками или стаканом. Выложите на пергамент и выпекайте при 180 °C 10–15 минут до легкого румянца.
