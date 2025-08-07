Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 12:00

Дети в восторге от этих молочных коржиков! На них уходит всего 20 минут

Дети в восторге от этих молочных коржиков! На них уходит всего 20 минут! Нежные, рассыпчатые и ароматные печенья — идеальный вариант к чаю или кофе. Простые ингредиенты, минимум усилий — максимум вкуса!

Ингредиенты

  • Сливочное масло — 100 г
  • Молоко — 100 мл
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 100 г
  • Мука — 500 г
  • Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
  • Ванилин — щепотка

Приготовление

  1. В сотейнике подогрейте молоко с маслом и сахаром до растворения последнего. Остудите смесь до комнатной температуры, добавьте яйцо и ванилин. Муку просейте с разрыхлителем, постепенно введите в жидкую основу.
  2. Замесите мягкое тесто, не перегружая его мукой. Раскатайте пласт толщиной 1 см, вырежьте коржики формочками или стаканом. Выложите на пергамент и выпекайте при 180 °C 10–15 минут до легкого румянца.

Ранее мы готовили заливной сметанный пирог а-ля чизкейк! Вкуснейшая домашняя выпечка.

