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13 июля 2025 в 13:00

Дети просят еще и еще! Клубничное желе по бабушкиному рецепту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматное клубничное желе — вкус лета в каждой ложке! Этот рецепт превращает сочную летнюю клубнику в нежное дрожащее желе, которое станет украшением зимнего чаепития. Всего четыре ингредиента — и у вас в банках окажется концентрированный вкус солнечных ягод. В отличие от варенья, желе сохраняет свежий аромат и яркий цвет, а его приготовление требует минимум усилий. Идеально для тостов, сырников или как самостоятельный десерт с шариком мороженого.

Переберите 500 г клубники, удалите хвостики и разомните ягоды деревянной толкушкой. Протрите массу через сито, чтобы избавиться от семян, — у вас получится около 300 мл чистого пюре. В сотейнике смешайте его с 350 г сахара, доведите до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. Проварите 5 минут, снимая пену.

10 г желатина залейте 50 мл холодной воды и оставьте набухать. В теплую клубничную массу (около 60°C) введите растворенный на водяной бане желатин, тщательно размешайте. Разлейте по стерильным банкам или формам, остудите при комнатной температуре. Затем уберите в холодильник на 6 часов до полного застывания.

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

клубника
ягоды
домашние заготовки
желе
Мария Левицкая
М. Левицкая
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