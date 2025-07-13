Когда за окном +30! Готовлю литрами — освежающий клубничный квас!

Клубничный квас — освежающий летний эликсир! Когда столбик термометра зашкаливает, этот рубиновый напиток станет настоящим спасением. Игристая лёгкость дрожжей, сладость спелой клубники и мятная свежесть создают идеальный баланс. В отличие от магазинных лимонадов, этот квас не только утоляет жажду, но и дарит организму полезные ферменты.

500 г спелой клубники разомните в пюре, залейте 1,5 л кипячёной воды комнатной температуры. Добавьте 150 г сахара, веточку мяты и 1 ч. л. сухих дрожжей. Тщательно перемешайте, накройте марлей и оставьте в тёплом месте на 6–8 часов.

Как только на поверхности появится пена, процедите напиток через сито, удаляя мякоть. Разлейте по бутылкам, оставив 5 см до горлышка, плотно закройте. Держите в холодильнике 2 часа для насыщения углекислотой.

Для пикантности можно добавить в основу дольку лимона или щепотку имбиря. Подавайте со льдом и целыми ягодами клубники на краю бокала. Напиток хранится в холодильнике до 3 дней, постепенно усиливая дрожжевой вкус.

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