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11 июля 2025 в 13:00

Клубника в сиропе на зиму! Вкусно как варенье, но без утомительной варки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Клубника в сиропе на зиму! Вкусно как варенье, но без утомительной варки! Клубничное варенье без варки — это способ сохранить вкус свежей ягоды, не подвергая ее термической обработке. Ягоды остаются целыми, не развариваются, а сироп приобретает насыщенный цвет и аромат. Готовится в несколько этапов. Отличный способ заготовить клубнику так, чтобы зимой она не потеряла вкус.

Ингредиенты

  • Клубника – 2 кг
  • Сахар – 1 кг
  • Вода – 0,5 стакана

Приготовление

  1. Клубнику вымыть, удалить плодоножки, обсушить на сите. В кастрюле соединить сахар с водой и варить сироп 5–7 минут. Залить клубнику горячим сиропом, накрыть крышкой, остудить. Слить сироп, прокипятить его повторно 5–7 минут.
  2. Снова залить ягоды кипящим сиропом, остудить. Повторить процесс минимум три раза. Разложить ягоды по стерилизованным банкам, залить горячим сиропом. Закатать банки, перевернуть, укутать до полного остывания.

Варенье можно хранить в темном прохладном месте и использовать в течение всей зимы.

Ранее мы готовили самое вкусное в мире варенье. Нужны клубника, сахар и всего 5 минут.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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