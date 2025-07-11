Клубника в сиропе на зиму! Вкусно как варенье, но без утомительной варки! Клубничное варенье без варки — это способ сохранить вкус свежей ягоды, не подвергая ее термической обработке. Ягоды остаются целыми, не развариваются, а сироп приобретает насыщенный цвет и аромат. Готовится в несколько этапов. Отличный способ заготовить клубнику так, чтобы зимой она не потеряла вкус.
Ингредиенты
- Клубника – 2 кг
- Сахар – 1 кг
- Вода – 0,5 стакана
Приготовление
- Клубнику вымыть, удалить плодоножки, обсушить на сите. В кастрюле соединить сахар с водой и варить сироп 5–7 минут. Залить клубнику горячим сиропом, накрыть крышкой, остудить. Слить сироп, прокипятить его повторно 5–7 минут.
- Снова залить ягоды кипящим сиропом, остудить. Повторить процесс минимум три раза. Разложить ягоды по стерилизованным банкам, залить горячим сиропом. Закатать банки, перевернуть, укутать до полного остывания.
Варенье можно хранить в темном прохладном месте и использовать в течение всей зимы.
Ранее мы готовили самое вкусное в мире варенье. Нужны клубника, сахар и всего 5 минут.